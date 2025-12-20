Morderse el pellejo de los labios: qué significa para la psicología y qué dice de tu personalidad

Las causas más frecuentes incluyen un alto nivel de estrés, ansiedad, nerviosismo ante determinadas situaciones, aburrimiento o exceso de estimulación mental e incluso puede ser por una necesidad de autocontrol o autoestimulación. Además, en muchos casos, la persona no es consciente de que lo está haciendo, por eso si alguien lo hace, ese gesto puede revelar mucho de su yo interno.

Si bien no existe una única personalidad que se asocie a este gesto, la psicología observa que este hábito es más frecuente en personas con:

Alta autoexigencia

Tendencia a la rumiación mental

Sensibilidad emocional elevada

Dificultad para relajarse

Necesidad de control

pellejo de los labios (1) sta acción no solo puede lastimar nuestros labios, sino que además trae consigo una curiosa interpretación del tipo de personalidad.

Pues claro está de que no se trata de un rasgo negativo, sino de una forma aprendida de canalizar la tensión que alguien lleva por dentro. Si bien en la mayoría de los casos, no se considera un trastorno, cuando el hábito es intenso, frecuente y provoca lesiones visibles, puede encuadrarse dentro de los llamados comportamientos repetitivos centrados en el cuerpo (BFRB) donde morderse los labios o la piel, arrancarse costras y morderse las uñas de forma compulsiva es una de las conductas.

Es decir, el acto físico genera una distracción momentánea que reduce la tensión mental, aunque a largo plazo puede reforzar el hábito.