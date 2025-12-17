Qué quiere decir evitar pisar la vereda rota según la psicología

Pues evitar baldosas en mal estado puede entenderse como una respuesta automática del cerebro ante estímulos visuales considerados “disruptivos”. Las superficies rotas o manchadas rompen la armonía del espacio y generan una sensación de desorden.

Para muchas personas, el orden externo contribuye a la calma interna. Por eso, esquivar lo que está dañado o sucio funciona como una microestrategia inconsciente para mantener estabilidad emocional mientras se camina por un entorno urbano impredecible.

Otra interpretación psicológica apunta a la sensibilidad estética. Las baldosas o las veredas rotas pueden generar rechazo visual o emocional, ya que representan lo dañado, lo descuidado.

¿Vos también evitás pisar las veredas rotas? ¿Te identificas con alguno de estos significados?

Desde este enfoque, evitarlas es una forma de preferir entornos visualmente coherentes, algo común en personas con alta atención al detalle o con necesidad de armonía sensorial.

En algunos casos, muchos hombres y mujeres simplemente no pisan el suelo roto de manera inconsciente, otros, sin embargo, por una cuestión de que creen que les dará mala suerte.

Este tipo de pensamiento es frecuente en la infancia, pero también aparece en adultos como mecanismo simbólico para manejar la incertidumbre, sin que eso implique un problema clínico.

En esos casos, su significado podría estar relacionado con trastornos de ansiedad o rasgos obsesivos, y es recomendable consultar a un profesional, aunque no suele ser grave.