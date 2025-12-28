Siete policías fueron detenidos luego de que se descubriera que se robaron 9 kilos de cocaína que debían quemar. El grave hecho sucedió en el Chaco.
Policías narcos: siete efectivos debían quemar droga pero se la robaron
Siete policías fueron detenidos luego de que se descubriera que se robaron 9 kilos de cocaína que debían quemar
Oficiales de la Dirección de Consumos Problemáticos fueron imputados y recibieron 100 días de prisión preventiva en la causa en la que se investiga si intentaron robar 9 kilos de cocaína durante una quema de drogas realizada en el polígono policial de Colonia Benítez.
El grave hecho se descubrió hace algunos días durante un operativo para deshacerse de 80 kilos de cocaína y tres toneladas de marihuana, en el que estuvieron el juez federal Ricardo Mianovich, el ministro de Seguridad de Chaco, Hugo Matkovich, y hasta el jefe de la Policía de la provincia, Fernando Romero.
Según se informó oficialmente, en pleno desarrollo del operativo se detectó que siete oficiales y suboficiales estaban robando parte de la droga que debía ser incinerada.
La situación fue advertida en el lugar y derivó en la inmediata detención de los implicados, quienes quedaron a disposición de la Justicia Federal, que ahora investiga las responsabilidades penales.
Mientras los participantes prestaban atención a lo que ocurría en el acto, Matkovich notó que los policías buscaban guardar una caja con drogas en un patrullero.
Ante esto, se ordenó revisar a todos los implicados: encontraron algunas dosis de cocaína, pero lo más llamativo fue un ladrillo de yeso, que habría sido utilizado para cambiarlo por el pan de cocaína que iba a ser incinerado.
De esta manera, las autoridades comenzaron a sospechar que la maniobra fue planificada. Por eso, se investiga si esta era realmente la primera vez que los agentes robaban cocaína durante una incineración de droga.
A través de un comunicado, la Policía del Chaco confirmó las detenciones y anunció medidas administrativas inmediatas. Entre ellas, la separación preventiva del servicio de los efectivos involucrados, la retención de sus haberes y la apertura de un sumario interno a cargo del Órgano de Control Institucional.
La fuerza sostuvo que rechaza de manera enfática cualquier conducta que se aparte del marco legal y ético que rige la función policial.
Fuente: eldestapeweb.com