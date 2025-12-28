Policías narcos: siete efectivos debían quemar droga pero se la robaron

Según se informó oficialmente, en pleno desarrollo del operativo se detectó que siete oficiales y suboficiales estaban robando parte de la droga que debía ser incinerada.

La situación fue advertida en el lugar y derivó en la inmediata detención de los implicados, quienes quedaron a disposición de la Justicia Federal, que ahora investiga las responsabilidades penales.

Mientras los participantes prestaban atención a lo que ocurría en el acto, Matkovich notó que los policías buscaban guardar una caja con drogas en un patrullero.

droga2 Prenden fuego y no queman nada. En el Chaco varios policías fueron detenidos porque se robaron droga que debían quemar.

Ante esto, se ordenó revisar a todos los implicados: encontraron algunas dosis de cocaína, pero lo más llamativo fue un ladrillo de yeso, que habría sido utilizado para cambiarlo por el pan de cocaína que iba a ser incinerado.

De esta manera, las autoridades comenzaron a sospechar que la maniobra fue planificada. Por eso, se investiga si esta era realmente la primera vez que los agentes robaban cocaína durante una incineración de droga.

A través de un comunicado, la Policía del Chaco confirmó las detenciones y anunció medidas administrativas inmediatas. Entre ellas, la separación preventiva del servicio de los efectivos involucrados, la retención de sus haberes y la apertura de un sumario interno a cargo del Órgano de Control Institucional.

La fuerza sostuvo que rechaza de manera enfática cualquier conducta que se aparte del marco legal y ético que rige la función policial.

Fuente: eldestapeweb.com