El presunto delincuente de 19 años que fue atropellado -luego de aparentemente robar en una plaza de Guaymallén el viernes- por un hombre de 31 años quedó internado e intubado en terapia intensiva luego de que le amputen ambas piernas por encima de la articulación de la rodilla. Este domingo, aún continúa en pronóstico reservado y pelea por su vida en el Hospital Central.
Cómo sigue el estado de salud del presunto delincuente atropellado según el último parte médico
Un hombre con antecedentes penales quedó detenido por homicidio en grado de tentativa. La víctima está en terapia intensiva con pronóstico reservado tras perder sus dos piernas
El joven ingresó al Hospital Central con heridas en la espalda, en el pecho y en sus piernas que finalmente derivaron en las amputaciones de ambos miembros, según el último parte médico. El hecho ocurrió cuando fue atropellado en un extraño caso policial.
Homicidio en grado de tentativa
El llamativo incidente fue considerado homicidio en grado de tentativa y bajo esa carátula quedó detenido el autor del atropellamiento.
La víctima, domiciliada en Guaymallén, tiene 19 años y también cuenta con antecedentes delictivos como un caso de homicidio simple en grado de tentativa de enero de este año.
El ahora aprehendido, también oriundo de Guaymallén, tiene 31 años, y acumula varios hechos en su prontuario, ocurridos entre 2012 y 2022.
Cómo habría ocurrido el hecho
La información del Ministerio de Seguridad indica que a las 23.58 del viernes la Policía tomó conocimiento de una persona atropellada calles de Guaymallén.
Los uniformados pidieron refuerzos porque había muchas personas en el lugar y además estaba trabajando una ambulancia del SEC (Servicio de Emergencia Coordinado) para asistir a la víctima.
El conductor de un Volkswagen Gol se presentó ante la Policía y contó que se encontraba con un grupo de amigos en calle Libertad, en una plaza, donde habrían sido víctimas de un robo. Según su relato, les sustrajeron un teléfono celular, un casco y un par de zapatillas.
Luego dijo que comenzaron a seguir a los presuntos autores y que, en intersección de calles Alpatacal y Godoy Cruz, atropelló a uno de ellos y lo arrastró aproximadamente tres cuadras.
Mientras tanto llegó otra persona con los elementos que se denunciaron como sustraídos.
Después de esto el conductor del vehículo involucrado se presentó voluntariamente en la comisaría novena y quedó detenido a la vez que su auto fue secuestrado.
Desde el Hospital Central se informó que la víctima quedó en estado crítico en terapia intensiva del Hospital Central.