Cómo sigue el estado de salud del presunto delincuente atropellado según el último parte médico

La víctima, domiciliada en Guaymallén, tiene 19 años y también cuenta con antecedentes delictivos como un caso de homicidio simple en grado de tentativa de enero de este año.

El ahora aprehendido, también oriundo de Guaymallén, tiene 31 años, y acumula varios hechos en su prontuario, ocurridos entre 2012 y 2022.

Cómo habría ocurrido el hecho

La información del Ministerio de Seguridad indica que a las 23.58 del viernes la Policía tomó conocimiento de una persona atropellada calles de Guaymallén.

Los uniformados pidieron refuerzos porque había muchas personas en el lugar y además estaba trabajando una ambulancia del SEC (Servicio de Emergencia Coordinado) para asistir a la víctima.

El conductor de un Volkswagen Gol se presentó ante la Policía y contó que se encontraba con un grupo de amigos en calle Libertad, en una plaza, donde habrían sido víctimas de un robo. Según su relato, les sustrajeron un teléfono celular, un casco y un par de zapatillas.

Comisaria Novena Guaymallen (1).jpg En la Comisaría Novena fue aprehendido el hombre que atropelló y arrastró a un joven. Foto: Gentileza

Luego dijo que comenzaron a seguir a los presuntos autores y que, en intersección de calles Alpatacal y Godoy Cruz, atropelló a uno de ellos y lo arrastró aproximadamente tres cuadras.

Mientras tanto llegó otra persona con los elementos que se denunciaron como sustraídos.

Después de esto el conductor del vehículo involucrado se presentó voluntariamente en la comisaría novena y quedó detenido a la vez que su auto fue secuestrado.

Desde el Hospital Central se informó que la víctima quedó en estado crítico en terapia intensiva del Hospital Central.