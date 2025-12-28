Por primera vez en Mendoza se hizo un implante para tratar la disfunción esfinteriana

fabian cremaschi Fabián Cremaschi, reconocido neurocirujano de Mendoza. Instagram Fabián Cremaschi

Otro hito para la medicina de Mendoza

"Recientemente vivimos un hito histórico para la medicina en Mendoza", destacó el neurocirujano.

Al describir la operación realizada explicó que "por primera vez en la provincia se realizó el implante del InterStim Model X de medtronic, un avanzado sistema de neuromodulación sacra indicado para el tratamiento de la disfunción esfinteriana urinaria y fecal, una condición que afecta profundamente la calidad de vida de miles de personas".

Fabián Cremaschi dijo también: "Quiero destacar y agradecer especialmente al equipo del hospital Santa Isabel de Hungría, integrado por mujeres profesionales, por su excelencia, compromiso y precisión en cada etapa del procedimiento. Su trabajo demuestra, una vez más, el enorme nivel de la medicina local y el valor del trabajo en equipo".

El doctor Cremaschi quiso además dejar un mensaje a la comunidad: "Si vos o algún familiar padece incontinencia urinaria o fecal, dificultad para el vaciamiento vesical o disfunciones del suelo pélvico, hoy existen alternativas modernas y efectivas".

Y sumó: "Consultá, informate y no naturalices síntomas que tienen tratamientos para mejorar la calidad de vida de las personas".

"El paciente operado se está recuperando favorablemente, sin ningún inconveniente", cerró.

Fabián Cremaschi sigue sumando prestigio a su carrera.

¿Qué es la neuromodulación?

Fabián detalló a Diario UNO: "La neuromodulación sacra es un tratamiento médico que ayuda a regular el funcionamiento de la vejiga, el intestino y el suelo pélvico mediante pequeños impulsos eléctricos controlados. Dicho de manera simple, es como colocar un “marcapasos” para los nervios que controlan la vejiga y el intestino".

Se utiliza en casos severos de Incontinencia urinaria, urgencia urinaria severa, retención urinaria no obstructiva e incontinencia fecal. La FDA (la agencia regulatoria de Estados Unidos) aprobó la neuromodulación sacra hace más de 20 años para estas indicaciones, y hoy se utiliza en todo el mundo con amplia evidencia científica y excelentes resultados a largo plazo Se utiliza en casos severos de Incontinencia urinaria, urgencia urinaria severa, retención urinaria no obstructiva e incontinencia fecal. La FDA (la agencia regulatoria de Estados Unidos) aprobó la neuromodulación sacra hace más de 20 años para estas indicaciones, y hoy se utiliza en todo el mundo con amplia evidencia científica y excelentes resultados a largo plazo

"Lo novedoso de la técnica -agregó el doctor- es que los electrodos se colocan a través de una aguja, con anestesia local, el paciente despierto y la cirugía es reversible, ajustable y puede cambiar radicalmente la calidad de vida del paciente adecuado. El Modelo X del InterStim de la empresa Medtronic es lo último que está en el mercado mundial y hace que todo sea mucho más fácil y mejor para el paciente".

"La neuromodulación se aplica al sistema nervioso periférico, pero también se usa para la médula espinal, en el caso de dolor, trauma y muchas otras utilizaciones. Y, la más interesante, la neuromodulación cerebral que vengo haciendo hace casi 20 años, para trata enfermedades como Parkinson, temblor, distonía, epilepsia, depresión, TOC e innumerables aplicaciones"

Las 4 luces verdes indican que el sistema fue implantado y funciona perfectamente. Otra de las grandes ventajas del de esta tecnología es que el paciente tiene el control en sus manos… literalmente.

El sistema -de la imagen superior- incluye un controlador que funciona como un celular, muy simple de usar. Desde ese dispositivo, la persona puede: encender o apagar la estimulación, ajustar la intensidad dentro de rangos seguros definidos por el médico, ver el estado del dispositivo y la batería y adaptar el tratamiento a su rutina diaria.

No transmite descargas ni genera dolor: solo envía señales suaves y constantes a los nervios que regulan la vejiga y el intestino. En otras palabras, es como tener un control remoto inteligente que permite personalizar el tratamiento según cómo se siente cada día, sin necesidad de procedimientos ni visitas constantes al consultorio. Esto le da al paciente algo clave: autonomía, tranquilidad y control sobre su propia calidad de vida.

Recuperado del ataque de 5 pitbulls

Hace poco más de 4 meses, Fabián Cremaschi sufrió el ataque de 5 perros pitbulls mientras realizaba ejercicios en Potrerillos. En esa ocasión, a pesar de las heridas sufridas, el médico agradeció toda la asistencia que recibió, incluso a los dueños de los animales que lo mordieron.

"Fue un ataque en jauría de pitbulls, que tienen técnica y táctica: uno o dos son los que muerden y los otros tarasconean para arrinconar a la víctima. Fue tal cual lo que me pasó a mí", contó entonces.

"Me atacaron en la garganta, pero los esquivé y me pegaron un cabezazo en la mandíbula y el labio", detalló entonces Fabián Cremaschi mientras se recuperaba de sus heridas.

Fabián Cremaschi lleva casi 35 años como médico, es un reconocido neurocirujano y opera en maratónicas jornadas de 8 a 10 horas de quirófano. Su especialidad son los pacientes con Parkinson, una enfermedad que, explica, es tratable.

En una nota con Diario UNO recordó: "Cuando era niño mi primer juguete fue un oso. Es un oso. Y digo es porque todavía lo tengo. Cuando yo era chico al oso lo operaba. Le ponía agujas. Y yo pensaba que la que suturaba era la enfermera, entonces le pasaba el oso a mi mamá para que lo hiciera. Después, ya en la residencia, aprendí que el médico debe hacerse cargo de ese procedimiento".