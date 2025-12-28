Rociar limón en las cerdas de la escoba: por qué aconsejan hacerlo y cuáles son los beneficios

El ácido del limón ayuda a suavizar las fibras, permitiendo que recuperen su flexibilidad original y barran de manera más eficiente. Además, las propiedades antibacterianas y antisépticas del limón hacen que la limpieza sea más efectiva por esos motivos:

Elimina bacterias y ácaros que se acumulan entre las cerdas tras limpiar diferentes áreas del hogar.

Como puedes ver, el limón actúa como un desinfectante suave que llega a rincones y grietas del suelo que son difíciles de alcanzar con otros utensilios, ayudando a desprender grasa o suciedad pegada mientras se utiliza la escoba.

jugo de limón.jpg El jugo de limón no solo ayuda a mantener la escoba, sino que también es capaz de mejorar la limpieza.

Antes de aplicar el limón, es aconsejable quitar manualmente el exceso de pelusas y polvo de la escoba. Una vez rociada, algunos métodos sugieren dejarla secar boca abajo para asegurar que las cerdas mantengan su forma.

Cada cuánto tiempo se debe cambiar la escoba en casa

Si bien no existe una regla como respuesta a la pregunta anteriormente mencionada, lo cierto es que la escoba tiene que cambiarse, por lo general, cada seis meses o un año.

El tiempo de cambio de un elemento de limpieza siempre dependerá de la frecuencia de uso y del tipo de superficies que utilices al barrer. Justamente, limpiar las cerdeas de, en este caso, la escoba, ayudará a prolongar su vida útil.