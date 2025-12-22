Colocar una toalla en la escoba: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

La textura de la toalla ayuda a capturar y retener el polvo, las pelusas y el pelo de mascotas de manera más eficiente que las cerdas solas, incluso evitando que todo esto quede atrapado en los pelos de la escoba.

Por lo mencionado anteriormente, este truco casero es beneficioso para personas con rinitis o alergias, ya que minimiza la cantidad de partículas suspendidas en el ambiente durante el aseo.

Además de mejorar la capacidad de absorción, con este truco casero puedes llevar la limpieza de los pisos de casa a otro nivel. Permite usar la escoba como una mopa para limpiar techos, paredes y ventanas, eliminando telarañas y polvo acumulado en zonas difíciles.

Al usar una toalla o paño de microfibra, la escoba funciona como una mopa que ayuda a dejar los pisos más brillantes sin rayarlos.

Aplicar este truco de limpieza nunca fue tan sencillo. Todo lo que tienes que hacer es envolver el cepillo con una toalla vieja o de microfibra y asegurarla con bandas elásticas o cordones.

Cada cuánto tiempo se debe cambiar la escoba para una limpieza efectiva

La escoba debe cambiarse generalmente cada 6 a 12 meses para asegurar una limpieza efectiva, dependiendo de la frecuencia de uso y el tipo de suelo. Si se usa diariamente, el cambio suele ser necesario al año.

Las cerdas dobladas y desgastadas, como también la suciedad presente en una escoba, son indicadores de un reemplazo inmediato.