Crea una toalla de verano con almohada para llevar a la playa: con un truco de costura en casa

lona para playa Un truco, un poco de tela, hilos y una idea super creativa.

Paso a paso: cómo coser una toalla de verano con almohada gracias a un truco

Para coser esta tolla de verano con almohada vas a necesitar una tela de toalla o una tela de lona firme y resistente. A continuación te dejo el video tutorial para que puedas seguir este truco de costura paso a paso.

Embed - COMO HACER UNA LONA MULTIUSOS: CON ALMOHADA/BOLSILLO EN FORMA DE BOLSO.

Recorta la tela tal como se ve en el video del truco. Primero vas a confeccionar lo que será la almohada o bolsillo de la lona de verano. Una vez que tengas la almohada lista, solo queda añadirla a la lona previamente surfilada. Coloca la tira de tela para trasladar la lona de verano cuando la doblas. Si quieres usar el bolsillo como almohada, puedes rellenarlo con tela, algunos pañuelos, guata o goma espuma.

¿Qué tengo que tener en cuenta si voy a empezar a coser en casa?

Coser es una tarea de casa muy divertida, entretenida, creativa, beneficiosa y a veces frustrante. Coser implica un aprendizaje constante y una búsqueda de trucos y nuevas ideas.