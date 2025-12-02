Crea una toalla de verano con almohada para llevar a la playa: con un truco de costura en casa

Llega el verano, el calor, los paseos al aire libre y las salidas a la playa. Hoy te comparto un truco de costura en casa para que puedas crear una lona playera con almohada. Este proyecto es ideal para tomar una siesta en la pileta, leer un libro cómoda o tomar un poco de sol sin dolores de cuello.
Paso a paso: cómo coser una toalla de verano con almohada gracias a un truco
Para coser esta tolla de verano con almohada vas a necesitar una tela de toalla o una tela de lona firme y resistente. A continuación te dejo el video tutorial para que puedas seguir este truco de costura paso a paso.
- Recorta la tela tal como se ve en el video del truco. Primero vas a confeccionar lo que será la almohada o bolsillo de la lona de verano.
- Una vez que tengas la almohada lista, solo queda añadirla a la lona previamente surfilada.
- Coloca la tira de tela para trasladar la lona de verano cuando la doblas.
- Si quieres usar el bolsillo como almohada, puedes rellenarlo con tela, algunos pañuelos, guata o goma espuma.
¿Qué tengo que tener en cuenta si voy a empezar a coser en casa?
Coser es una tarea de casa muy divertida, entretenida, creativa, beneficiosa y a veces frustrante. Coser implica un aprendizaje constante y una búsqueda de trucos y nuevas ideas.
Para realizar cualquier truco de hilos, es importante detectar tu nivel de experiencia y conocimiento en el rubro antes de lanzarte a confeccionar lo que sea. A continuación te dejo algunos consejos de hilos para que comiences a crear en casa.
- Lo primero y principal para coser en casa de forma artesanal es elegir proyectos acordes a tus habilidades, realistas. Cada truco es un pequeño paso para el truco siguiente, no busques hacer un vestido de fiesta si recién empiezas, escoge proyectos simples y pequeños.
- Organiza tus telas por color, por retazos y aprovecha cada trozo para no desperdiciar nada. Puedes tener cajas con telas nuevas, cajas con retazos y cajas con ropa que ya no usas, pero puede ser reutilizada.
- Prepara un buen costurero de casa con los elementos básicos. Es importante tener unas tijeras de tela afiladas, lápiz, regla, hilos, agujas, papel para moldes y alfileres.
- Elige las telas correctas, con la caída y grosor adecuados para cada truco de costura. Si las telas toman un poco, lo mejor es pre lavarlas y plancharlas antes de cortarlas.
- Practica la costura en una tela vieja antes de coser la prenda original. También es importante realizar una revisión frecuente de la máquina de coser.