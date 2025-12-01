Con retazos de un pantalón de jean, crea estos hermosos adornos para el pinito de Navidad

Una opción muy fácil y rápida es crear una pequeña bota navideña. Solo necesitas marcar la forma dos veces en el jean, rellenar con guata y coser los bordes. Te aconsejamos agregar una cinta o hilo en la parte superior para que la puedas colgar del pinito o de donde prefieras.

Opción 2: pinito de Navidad

De la misma forma que hiciste la bota, también puedes crear un adorno con forma de pinito de Navidad. En este caso te aconsejamos crear en una de sus caras algún diseño especial como un bordado, pegar botones o lo que prefieras. Añade en la parte superior un hilo o cinta para colgar.

Adornos Navidad pantalón jean 3 opciones de adornos navideños que surgen de un retazo de jean.

Opción 3: angelitos

Esta opción es la más complicada de las 3, pero se realiza con pocos materiales. Toma un cuadrado de jean (puede ser un bolsillo trasero) y realiza un frunce de tal forma que quede 1/3 en la parte superior. Esta parte de arriba será la cabeza del angelito, y el resto será el cuerpo.

En la parte de la cabeza puedes agregar una mostacilla de madera, y sumar los detalles que quieras como cascabeles, botones, etc. La idea es que puedas crear adornos hechos con tus manos y con los elementos que tengas disponibles en casa.