La receta de pan dulce que sabe a casa de la abuela, trae aroma navideño y siempre sale perfecta

El pan dulce es uno de los clásicos que nunca faltan en la mesa y una de las recetas más elegidas para acompañar mates, desayunos o meriendas. Su aroma y su textura esponjosa anuncian la llegada de la Navidad, una tradición que se mantiene viva desde tiempos antiguos, cuando se preparaba en honor al nacimiento del niño Jesús en Belén, la llamada “casa de pan”.