La receta de pan dulce que sabe a casa de la abuela, trae aroma navideño y siempre sale perfecta

El pan dulce es uno de los clásicos que nunca faltan en la mesa y una de las recetas más elegidas para acompañar mates, desayunos o meriendas. Su aroma y su textura esponjosa anuncian la llegada de la Navidad, una tradición que se mantiene viva desde tiempos antiguos, cuando se preparaba en honor al nacimiento del niño Jesús en Belén, la llamada “casa de pan”.
A semanas de las fiestas de fin de año, el pan dulce vuelve a ser protagonista. Esta receta permite infinitas combinaciones: pasas, frutas abrillantadas, frutos secos o chips de chocolate, logrando versiones para todos los gustos. Por eso es un infaltable de Navidad y Año Nuevo, aunque muchos lo disfrutan durante todo el año como un clásico que nunca pasa de moda.
Recetas: Pan dulce esponjoso casero
Ingredientes:
Para la masa:
- 500 g de harina de trigo
- 150 g de azúcar
- 25 g de levadura fresca
- 250 ml de leche tibia
- 100 g de manteca a temperatura ambiente
- 2 huevos
- 1 cdta. de esencia de vainilla
- Ralladura de 1 limón
- Ralladura de 1 naranja
- 1 pizca de sal
Toppings (opcional):
- 200 g de frutas abrillantadas
- 150 g de pasas de uva
- 100 g de nueces picadas
- 150 g de chips de chocolate
Cómo preparar un Pan dulce sabroso y esponjoso: la receta paso a paso
- Primero, disuelve la levadura fresca en la leche tibia con una cucharada de azúcar y deja reposar hasta que comience a espumar.
- Luego, mezcla la harina con el azúcar y la sal en un bowl grande. Haz un hueco y agrega los huevos, la manteca, la esencia de vainilla y las ralladuras.
- A continuación, añade la mezcla de levadura al bowl e integra todos los ingredientes hasta forma runa masa homogénea.
- Amasa por 10 minutos hasta que la masa esté suave y lisa. Luego, deja levar en un lugar cálido para que duplique su tamaño, aproximadamente por 1 hora.
- Incorpora los toppings que desees. Puedes combinar chips de chocolate con pasas de uva o nueces, en caso de que no te gusten las frutas abrillantadas.
- Después, forma el pan dulce y colócalo en un molde para panettone o similar. Deja levar nuevamente.
- Por último, cocina el pan dulce en un horno precalentado a 180 °C durante 40 minutos o hasta que esté dorado y cocido.