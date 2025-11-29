Mermelada de cerezas casera con 3 ingredientes: la receta más fácil que nunca falla

A la hora de elegirlas para hacer mermelada, busca ejemplares firmes, carnosos y con buen color. Evita los que estén demasiado verdes o pasados, ya que en preparaciones con pocos ingredientes la calidad marca toda la diferencia. Cuanto más fresca y tersa sea la cereza, más sabor vas a lograr.

Tradicionalmente, la proporción recomendada para hacer mermelada de cerezas es una parte de azúcar por cada dos de fruta. Sin embargo, puedes modificarla según tu gusto. Si prefieres una receta donde destaque el sabor natural de la fruta, reducir el azúcar funciona muy bien; si te gusta más dulce, mantén la fórmula clásica.