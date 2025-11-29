Mermelada de cerezas casera con 3 ingredientes: la receta más fácil que nunca falla

Las cerezas tienen una particularidad que influye en su uso en la cocina: una vez recolectadas no siguen madurando. Esto hace que su temporada sea muy corta, concentrada entre finales de primavera y comienzos del verano. Por eso, si quieres preparar recetas con estos frutos en su mejor punto, como una mermelada, este es el momento ideal.
A la hora de elegirlas para hacer mermelada, busca ejemplares firmes, carnosos y con buen color. Evita los que estén demasiado verdes o pasados, ya que en preparaciones con pocos ingredientes la calidad marca toda la diferencia. Cuanto más fresca y tersa sea la cereza, más sabor vas a lograr.
Tradicionalmente, la proporción recomendada para hacer mermelada de cerezas es una parte de azúcar por cada dos de fruta. Sin embargo, puedes modificarla según tu gusto. Si prefieres una receta donde destaque el sabor natural de la fruta, reducir el azúcar funciona muy bien; si te gusta más dulce, mantén la fórmula clásica.
Receta de la mermelada de cerezas
Ingredientes:
- 1 kg de cerezas maduras
- 350 g de azúcar blanquilla
- Jugo de un limón
Cómo preparar mermelada de cerezas, la receta paso a paso
- Primero, lava las cerezas y retírales el cabo y el carozo con un cuchillo.
- A continuación, en una olla a fuego medio alto, coloca las cerezas, el azúcar y el jugo de limón. Cuando rompa hervor, baja el fuego y remueve de vez en cuando.
- El proceso durará unos 40 minutos. Una vez hayas conseguido una textura espesa, puedes triturar la mermelada con una batidora de mano.
- Para terminar, reserva la mermelada de cerezas en frascos esterilizados y disfrútala durante todo el año.
Cómo esterilizar frascos de vidrio para mermelada
Utensilios:
- Pinzas o tenazas
- Frascos de vidrio templados reforzados de 500 mililitros
- Toalla de fibra natural limpia
- Olla profunda
Procedimiento:
- Primero, revisa que los frascos estén en condiciones. No pueden tener rupturas ni grietas y las tapas deben enroscarse bien. Tampoco deben tener óxido ni ralladuras.
- Lávate bien las manos, durante 20 segundos como mínimo. Luego, limpia los frascos y las tapas con un cepillo, agua tibia y jabón. Deben quedar impecables.
- A continuación, coloca una toalla doblada dentro de una olla, cubriendo las paredes.
- Introduce los frascos verticalmente, bocarriba, con las tapas alrededor. Vierte el agua dentro hasta cubrirlos por completo, mínimo 2,5 centímetros por encima de los envases. Deja que hiervan mínimo 10 minutos y máximo 45, a fuego alto, con la tapa de la olla puesta. Pasado ese tiempo, apaga el fuego y deja que se templen dentro de la olla.
- Luego, saca los frascos de la olla con la ayuda de una pinza y colócalos bocabajo sobre una toalla limpia, papel absorbente o sobre una fuente con rejilla y deja que se escurran bien.
- Precalienta el horno a 120 ºC durante 5 minutos y luego acomoda los tarros en una bandeja. Mételos al horno y espera 3 minutos antes de apagar. Sácalos cuando vayas a envasar los alimentos.
- Rocía alcohol dentro de los frascos. Debe ser una solución de alcohol etílico de 96 grados (700 centímetros cúbicos) y agua filtrada o mineral (300 centímetros cúbicos). Espera 2 minutos para que el alcohol se evapore y llena los frascos con la mermelada.