Cómo hacer cheesecake de durazno sin horno: la receta fácil, fresca y perfecta para el verano

El cheesecake de durazno es una de las recetas frescas más elegidas en Argentina, especialmente en verano. Esta opción sin horno combina una base de galletas, un relleno cremoso de queso y una cobertura de duraznos en almíbar, lo que aporta color, dulzura y una presentación irresistible.
Dentro de las recetas fáciles y vistosas, este cheesecake destaca porque se arma en capas y solo requiere refrigeración para lograr una textura suave y firme, ideal para quienes buscan un postre rápido, sin pasos complicados.
Además, es una preparación versátil: se puede sumar gelatina para mayor consistencia, usar yogur para aligerar el relleno o reemplazar los duraznos por otras frutas de estación. Una opción perfecta para lucirse sin encender el horno y disfrutar de un postre fresco y delicioso.
Receta de cheesecake de durazno sin horno
Ingredientes:
- 200 g de galletas tipo María o vainilla
- 80 g de manteca derretida
- 400 g de queso crema
- 200 ml de crema de leche
- 100 g de azúcar impalpable
- 1 sobre de gelatina sin sabor (7 g)
- 1 lata de duraznos en almíbar
- 2 cdas. del almíbar de los duraznos
- 1 cda. de jugo de limón
Cómo preparar cheesecake de durazno sin horno: la receta paso a paso
- Primero, tritura las galletas hasta obtener un polvo y mézclalas con manteca derretida.
- A continuación, forra la base de un molde desmontable con la masa de galletas, presionando bien. Lleva a la heladera por 10 minutos.
- Luego, en un bol, bate el queso crema con el azúcar impalpable y el jugo de limón.
- Si quieres, hidrata la gelatina sin sabor en 2 cucharadas de agua fría, deja que esponje y luego disuélvela en el microondas. Deja entibiar.
- Bate la crema de leche hasta que tome cuerpo e incorpórala suavemente a la mezcla de queso. Si vas a usar gelatina, agrégala ahora.
- Corta los duraznos por la mitad y luego en cubos pequeños. Intégralos a la crema y vuelca la preparación sobre la base de galletas y empareja la superficie.
- Para terminar, lleva el cheesecake de durazno a la heladera durante 2 horas, hasta que la tarta quede firme. Decora con láminas de durazno y pinta con un poco de almíbar para darle brillo.
¿Cuánto dura el cheesecake de durazno en la heladera?
El cheesecake de durazno sin horno se puede conservar en la heladera por hasta 4 días, cubierto para que mantenga su frescura y sabor. Puedes guardarlo en porciones en un recipiente hermético o dentro de un bol.