Dieta sin gluten: budín de banana húmedo y sin manteca para bajar de peso de forma fácil

La banana es ideal para preparar postres saludables gracias a su dulzor natural y su textura, que aporta humedad sin necesidad de agregar manteca ni exceso de azúcar. Por eso, en esta receta puedes reemplazar la harina común por premezcla sin gluten o harina de avena pura, ambas opciones perfectas para quienes buscan alternativas más ligeras.

Este budín de banana apto para bajar de peso es una opción deliciosa para el desayuno o la merienda, y combina muy bien con cualquier infusión o incluso con una chocolatada hecha con cacao amargo.