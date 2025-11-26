Dieta sin gluten: budín de banana húmedo y sin manteca para bajar de peso de forma fácil

El budín de banana es uno de los clásicos para acompañar el mate, pero muchas personas que siguen una dieta para bajar de peso suelen evitarlo. La buena noticia es que existen recetas más livianas que permiten disfrutarlo sin culpa: versiones húmedas, sabrosas y sin gluten ni manteca.
La banana es ideal para preparar postres saludables gracias a su dulzor natural y su textura, que aporta humedad sin necesidad de agregar manteca ni exceso de azúcar. Por eso, en esta receta puedes reemplazar la harina común por premezcla sin gluten o harina de avena pura, ambas opciones perfectas para quienes buscan alternativas más ligeras.
Este budín de banana apto para bajar de peso es una opción deliciosa para el desayuno o la merienda, y combina muy bien con cualquier infusión o incluso con una chocolatada hecha con cacao amargo.
Dieta para adelgazar: la receta del budín de banana sin gluten ni manteca
Si estás buscando bajar de peso de forma saludable, es importante sumar alimentos nutritivos y sabrosos a tu dieta diaria. De esa manera, favorecerás el proceso de adelgazamiento, al mismo tiempo que pierdes grasa y mantienes la masa muscular.
Te dejamos la receta simple y liviana para hacer un budín de banana sin gluten ni manteca. ¿Qué necesitas?
Ingredientes:
- 2 huevos
- 100 cc. de aceite
- 50 g de azúcar o miel (puede ser edulcorante o estevia)
- 150 g de premezcla o harina de avena pura
- 1 cda. de polvo de hornear sin gluten
- 2 bananas medianas
- Esencia de vainilla
Budín de banana sin gluten ni manteca: la receta paso a paso
Antes de comenzar a preparar la receta del budín de banana húmedo y sin gluten, enciende el horno a 180 °C para mantenerlo precalentado antes de la cocción. Ahora sí, sigue los pasos simples:
- Primero, en un bowl, bate los huevos con el azúcar hasta integrar. Recuerda que puedes reemplazar por el endulzante que desees, como miel o estevia.
- A continuación, pisa las bananas hasta convertirlas en puré y agrégalas a la preparación anterior junto con el aceite.
- Luego, agrega el polvo de hornear, la premezcla sin gluten o harina de avena y la esencia de vainilla. Integra con movimientos envolventes.
- Para terminar, pasa la preparación a un molde enmantecado y enharinado y cocina el budín de banana en el horno a temperatura media por 40 minutos. Pasado ese tiempo, desmolda y sirve.
- Opcional: antes de cocinar el budín, puedes sumar nueces, almendras o trozos de chocolate dentro de la preparación o en la superficie.