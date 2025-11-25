3 recetas de jugos verdes detox para sumar a la dieta y bajar de peso de forma fácil

La licenciada Verónica Franceschini, del Colegio de Graduados en Nutrición de Rosario, explicó en declaraciones a La Capital que no es lo mismo un jugo que un licuado: “Los jugos exprimidos solo contienen azúcares, vitaminas y minerales. Al licuar la fruta entera se conserva la fibra, lo que genera saciedad y mejora el tránsito intestinal”.

Por eso, para que los jugos verdes sean realmente útiles dentro de una dieta orientada a bajar de peso, es fundamental licuarlos y no colarlos. Aun así, no hacen milagros: funcionan como un apoyo dentro de un plan saludable, no como una solución única o mágica.