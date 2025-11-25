Inicio Recetas Jugo
3 recetas de jugos verdes detox para sumar a la dieta y bajar de peso de forma fácil

Te dejamos 3 recetas de jugos verdes para sumar a la dieta. Ayudan a mejorar la digestión y complementar tus objetivos para bajar de peso

Antonella Prandina
Los jugos verdes detox son una receta ideal para incluir en la dieta saludable y bajar de peso de forma rápida.

Los jugos verdes se volvieron muy populares como complemento de una dieta equilibrada, especialmente entre quienes buscan bajar de peso, mejorar la digestión y ayudar a la eliminación de toxinas con recetas naturales. Estas mezclas de frutas y verduras aportan vitaminas, antioxidantes y fibra, siempre que se preparen de la manera adecuada.

La licenciada Verónica Franceschini, del Colegio de Graduados en Nutrición de Rosario, explicó en declaraciones a La Capital que no es lo mismo un jugo que un licuado: “Los jugos exprimidos solo contienen azúcares, vitaminas y minerales. Al licuar la fruta entera se conserva la fibra, lo que genera saciedad y mejora el tránsito intestinal”.

Por eso, para que los jugos verdes sean realmente útiles dentro de una dieta orientada a bajar de peso, es fundamental licuarlos y no colarlos. Aun así, no hacen milagros: funcionan como un apoyo dentro de un plan saludable, no como una solución única o mágica.

Jugo verdeee.jpg

Dieta: jugo verde de espinaca, manzana verde y pepino

Este jugo verde ayuda a desintoxicar el cuerpo, hidrata y elimina líquidos retenidos, mejora la digestión, aporta energía y vitaminas, refuerza el sistema inmune, favorece la salud de la piel y combate la inflamación.

Ingredientes:

  • 1/2 atado de espinaca
  • 1/2 pepino
  • 1 manzana verde

Procedimiento:

  1. Lava los ingredientes y retira la cáscara y las semillas de la manzana.
  2. Licúa en la licuadora o procesadora con un vaso de agua fría. Si quieres una textura más liviana, agrega más agua.

Bajar de peso con el jugo verde de espinaca, apio y limón

El jugo de espinaca, apio y limón ayuda a limpiar el hígado y los riñones, mejora la digestión, aporta vitaminas A, C, K, y antioxidantes y es efectivo para desinflamar y eliminar líquidos retenidos.

Ingredientes:

  • 1/2 atado de espinaca
  • 1 tallo de apio
  • Jugo de 1 limon

Procedimiento:

  1. Lava las espinacas y el apio. Agrega los ingredientes al vaso de la licuadora y procesa con un vaso de agua.
  2. Luego, agrega el jugo de limón y mezcla bien.
Jugos verdes detox

Receta detox: jugo de repollo, limón y pepino para eliminar toxinas

El jugo de repollo, limón y pepino ayuda a regular el tránsito intestinal y a eliminar desechos, equilibra el pH, fortalece el sistema inmune, funciona como diurético, hidrata y ayuda a eliminar toxinas del cuerpo.

Ingredientes:

  • 1/2 repollo
  • Jugo de 1 limón
  • 1/2 pepino

Procedimiento:

  1. Licúa los ingredientes con un vaso de agua fría hasta obtener una mezcla homogénea.
  2. Si quieres una textura más suave, puedes sumar mas agua.
  3. Para un toque extra de sabor, añade unas hojas de menta fresca o un trocito de jengibre.

