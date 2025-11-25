Cómo hacer Pan casero con masa de pizza: la receta rápida y esponjosa con 4 ingredientes

Lo mejor es que este pan casero no necesita tiempo de levado, así que estará listo en apenas 30 minutos. Solo tienes que usar la masa de pizza, armar pequeños bollitos y hornearlos como de costumbre. El resultado: un pan aromático, tierno por dentro y con ese sabor tradicional que recuerda al de panadería.

El pan casero con masa para pizza es una de las recetas más simples para preparar en casa.

Receta del pan casero con masa de pizza

Hay muchas recetas para preparar pan casero. Sin embargo, una de las más fáciles es, sin dudas, la que se hace con la misma masa de la pizza. ¿Qué necesitas?