Cómo hacer Pan casero con masa de pizza: la receta rápida y esponjosa con 4 ingredientes

Si estás por hacer pizza para toda la familia y te sobra masa, no la desperdicies. Con este truco podrás transformar esas sobras en un pan casero crujiente y delicioso, una de las recetas más simples y rápidas para aprovechar cada ingrediente.
Lo mejor es que este pan casero no necesita tiempo de levado, así que estará listo en apenas 30 minutos. Solo tienes que usar la masa de pizza, armar pequeños bollitos y hornearlos como de costumbre. El resultado: un pan aromático, tierno por dentro y con ese sabor tradicional que recuerda al de panadería.
Receta del pan casero con masa de pizza
Hay muchas recetas para preparar pan casero. Sin embargo, una de las más fáciles es, sin dudas, la que se hace con la misma masa de la pizza. ¿Qué necesitas?
Ingredientes:
- 1 kg de harina 000
- 30 g de levadura
- 2 cdas. de aceite de oliva
- 2 cdas. de aceite de girasol
- Sal (opcional)
- Agua tibia, c/n
Cómo hacer pan casero con masa de pizza: la receta paso a paso
- Primero, pon la harina en la mesada y forma una corona. Sobre los bordes coloca la sal y en el medio la levadura desgranada y las cucharadas de aceites, tanto el de oliva como el de girasol. Agrega el agua de a poco.
- A continuación, amasa hasta que se forme un bollo suave y tierno, durante 10 minutos aproximadamente. Deja levar hasta que doble su volumen y luego desgasifica la masa.
- Para elaborar el pan casero, divide la masa en cinco bollos y colócalos sobre una bandeja de horno aceitada. Si quieres, puedes darles una forma ovalada y hacerles tres cortes transversales.
- Para terminar, dejar levar la masa hasta que doble su volumen y llevar el pan casero con masa de pizza al horno precalentado a 180 °C por 30 minutos.