Bazlama turco: la receta del pan en sartén que esponja siempre y nunca falla

bazlama- pan turco (1) El pan bazlama es una de las recetas de origen turco que se prepara sin horno, en sartén.

Recetas: bazlama, el pan turco en sartén

Las cantidades de los ingredientes mencionados rinden para 8 porciones medianas.

Ingredientes:

500 g de harina de trigo

1 sobre de levadura seca activa (7 g) o 20 g de levadura fresca

1 cdta. de azúcar

1 cdta. de sal

300 ml de agua tibia

100 ml de yogur natural

2 cdas. de aceite de oliva

El bazlama es un pan plano grueso, con miga tierna y un sabor ligeramente lácteo gracias a la incorporación de yogur. Si masa de harina, agua, levadura y sal se deja fermentar, se divide en porciones y se cocina en una sartén caliente.

bazlama- pan turco (2) El bazlama se prepara con pocos ingredientes, entre los que se incluye el yogur, que le da una textura esponjosa.

Cómo preparar la receta de bazlama en sartén, el pan turco paso a paso

Primero, en un bol grande, mezcla el agua tibia, el azúcar y la levadura. Deja reposar por 10 minutos hasta que la mezcla esté burbujeante. A continuación, agrega el yogur, el aceite y la sal. Agrega harina de a poco y mezcla hasta obtener una masa homogénea. Amasa por 10 minutos hasta que quede elástica y ligeramente pegajosa. Cubre el bol con un repasador limpio y deja reposar por 1 hora en un lugar cálido, hasta que la masa duplique su volumen. Divide la masa en 8 porciones, forma bolas y aplánalas con las manos o con un rodillo hasta formar discos de 1 cm de grosor. ubre los discos con un paño y deja reposar nuevamente por 15 minutos. Mientras tanto, calienta una sartén grande a fuego medio, sin aceite. Cocina el pan bazlama por 2 minutos de cada lado, hasta que veas burbujas y la superficie esté dorada. Una vez que se infle, dalo vuelta. Para terminar, y como paso opcional, pincela los panes con manteca derretida y sirve caliente.

Cómo conservar el pan bazlama

El bazlama se puede conservar a temperatura ambiente durante dos días, en una bolsa de tela o en un recipiente hermético por hasta tres días.

Si quieres mantener este pan fresco por más tiempo, se puede congelar por hasta tres meses. Para volver a consumirlo, recalienta en una sartén o tostadora hasta que recupere su textura tierna y esponjosa.