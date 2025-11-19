Bazlama turco: la receta del pan en sartén que esponja siempre y nunca falla

Preparar panificados en casa puede ser una experiencia reconfortante, sobre todo cuando contamos con recetas sencillas que no requieren técnicas complicadas. Entre las opciones más prácticas destaca el bazlama, un pan turco tradicional perfecto para hacer en sartén, ideal para quienes buscan iniciarse sin levados complejos ni uso de horno.
El bazlama es un pan plano, suave y esponjoso, con un exterior ligeramente tostado y una miga tierna que lo vuelve versátil y delicioso. Puede disfrutarse caliente con manteca, rellenarse como un sándwich, disfrutarse solo o acompañar preparaciones como hummus y salsa de yogur.
Lo mejor es comerlo recién hecho, aunque también puede conservarse un par de días en un recipiente hermético o congelarse para tener este pan turco siempre listo.
Recetas: bazlama, el pan turco en sartén
Las cantidades de los ingredientes mencionados rinden para 8 porciones medianas.
Ingredientes:
- 500 g de harina de trigo
- 1 sobre de levadura seca activa (7 g) o 20 g de levadura fresca
- 1 cdta. de azúcar
- 1 cdta. de sal
- 300 ml de agua tibia
- 100 ml de yogur natural
- 2 cdas. de aceite de oliva
El bazlama es un pan plano grueso, con miga tierna y un sabor ligeramente lácteo gracias a la incorporación de yogur. Si masa de harina, agua, levadura y sal se deja fermentar, se divide en porciones y se cocina en una sartén caliente.
Cómo preparar la receta de bazlama en sartén, el pan turco paso a paso
- Primero, en un bol grande, mezcla el agua tibia, el azúcar y la levadura. Deja reposar por 10 minutos hasta que la mezcla esté burbujeante.
- A continuación, agrega el yogur, el aceite y la sal. Agrega harina de a poco y mezcla hasta obtener una masa homogénea. Amasa por 10 minutos hasta que quede elástica y ligeramente pegajosa.
- Cubre el bol con un repasador limpio y deja reposar por 1 hora en un lugar cálido, hasta que la masa duplique su volumen.
- Divide la masa en 8 porciones, forma bolas y aplánalas con las manos o con un rodillo hasta formar discos de 1 cm de grosor.
- ubre los discos con un paño y deja reposar nuevamente por 15 minutos. Mientras tanto, calienta una sartén grande a fuego medio, sin aceite.
- Cocina el pan bazlama por 2 minutos de cada lado, hasta que veas burbujas y la superficie esté dorada. Una vez que se infle, dalo vuelta.
- Para terminar, y como paso opcional, pincela los panes con manteca derretida y sirve caliente.
Cómo conservar el pan bazlama
El bazlama se puede conservar a temperatura ambiente durante dos días, en una bolsa de tela o en un recipiente hermético por hasta tres días.
Si quieres mantener este pan fresco por más tiempo, se puede congelar por hasta tres meses. Para volver a consumirlo, recalienta en una sartén o tostadora hasta que recupere su textura tierna y esponjosa.