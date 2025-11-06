Cómo cocinar Pan nube en sartén: la receta fácil y rápida sin horno ni harina

El pan nube, también conocido como cloud bread, es una de las recetas fáciles y rápidas que se pueden preparar en sartén. A diferencia de otros panificados, este se prepara sin harina y tiene una textura aireada, ligera y esponjosa.
Perfecto para quienes buscan recetas keto o para las personas que no pueden consumir gluten, el pan nube tiene un sabor neutro, ideal para rellenar con opciones dulces o saladas. Además, lo tendrás listo en minutos y se puede conservar en la heladera.
Recetas: pan nube en sartén sin harina y sin horno
Ingredientes:
- 2 huevos
- 2 cdas. de queso crema
- 1/2 cdta. de polvo de hornear
- Una pizca de sal
Si quieres hacer un pan nube dulce para acompañar el mate, se le puede agregar una cucharadita de azúcar o un sobre de edulcorante o estevia.
Para una opción salada y con más sabor, se le pueden agregar distintos condimentos como pimentón, orégano, o queso rallado.
Cómo preparar un pan nube en sartén: la receta paso a paso
- Primero, separa las claras de las yemas.
- A continuación, bate las claras con el polvo de hornear hasta lograr un punto firme.
- Por otro lado, bate las yemas con el queso crema y la sal. Luego, incorpora las claras con movimientos envolventes.
- Coloca porciones de la mezcla en una sartén apenas aceitada y cocina el pan nube a fuego bajo hasta dorar de ambos lados.
Beneficios de incorporar el pan nube a la dieta
El pan nube es una opción baja en carbohidratos y liviana, ideal para reducir el consumo de harinas y gluten. Además, aporta proteínas y grasas saludables.
Este pan se puede reservar en la heladera durante 5 o 6 días en un recipiente hermético para disfrutarlo cuando quieras. Una buena opción es rellenarlo a gusto, con jamón y queso o con mermelada.