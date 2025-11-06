Cómo cocinar Pan nube en sartén: la receta fácil y rápida sin horno ni harina

2 huevos

2 cdas. de queso crema

1/2 cdta. de polvo de hornear

Una pizca de sal

Si quieres hacer un pan nube dulce para acompañar el mate, se le puede agregar una cucharadita de azúcar o un sobre de edulcorante o estevia.

Para una opción salada y con más sabor, se le pueden agregar distintos condimentos como pimentón, orégano, o queso rallado.

pan nube.jpg El pan nube en sartén se prepara con solo 4 ingredientes.

Cómo preparar un pan nube en sartén: la receta paso a paso

Primero, separa las claras de las yemas. A continuación, bate las claras con el polvo de hornear hasta lograr un punto firme. Por otro lado, bate las yemas con el queso crema y la sal. Luego, incorpora las claras con movimientos envolventes. Coloca porciones de la mezcla en una sartén apenas aceitada y cocina el pan nube a fuego bajo hasta dorar de ambos lados.

Beneficios de incorporar el pan nube a la dieta

El pan nube es una opción baja en carbohidratos y liviana, ideal para reducir el consumo de harinas y gluten. Además, aporta proteínas y grasas saludables.

Este pan se puede reservar en la heladera durante 5 o 6 días en un recipiente hermético para disfrutarlo cuando quieras. Una buena opción es rellenarlo a gusto, con jamón y queso o con mermelada.