Cómo cocinar Pan nube en sartén: la receta fácil y rápida sin horno ni harina

Perfecto para las personas celíacas, el pan nube en sartén es una de las recetas más sencillas y versátiles

El pan nube en sartén es una receta rica y versátil sin gluten.

El pan nube, también conocido como cloud bread, es una de las recetas fáciles y rápidas que se pueden preparar en sartén. A diferencia de otros panificados, este se prepara sin harina y tiene una textura aireada, ligera y esponjosa.

Perfecto para quienes buscan recetas keto o para las personas que no pueden consumir gluten, el pan nube tiene un sabor neutro, ideal para rellenar con opciones dulces o saladas. Además, lo tendrás listo en minutos y se puede conservar en la heladera.

El pan nube sin harina es una receta fácil para preparar en sartén.

Recetas: pan nube en sartén sin harina y sin horno

Ingredientes:

  • 2 huevos
  • 2 cdas. de queso crema
  • 1/2 cdta. de polvo de hornear
  • Una pizca de sal

Si quieres hacer un pan nube dulce para acompañar el mate, se le puede agregar una cucharadita de azúcar o un sobre de edulcorante o estevia.

Para una opción salada y con más sabor, se le pueden agregar distintos condimentos como pimentón, orégano, o queso rallado.

El pan nube en sartén se prepara con solo 4 ingredientes.

Cómo preparar un pan nube en sartén: la receta paso a paso

  1. Primero, separa las claras de las yemas.
  2. A continuación, bate las claras con el polvo de hornear hasta lograr un punto firme.
  3. Por otro lado, bate las yemas con el queso crema y la sal. Luego, incorpora las claras con movimientos envolventes.
  4. Coloca porciones de la mezcla en una sartén apenas aceitada y cocina el pan nube a fuego bajo hasta dorar de ambos lados.

Beneficios de incorporar el pan nube a la dieta

El pan nube es una opción baja en carbohidratos y liviana, ideal para reducir el consumo de harinas y gluten. Además, aporta proteínas y grasas saludables.

Este pan se puede reservar en la heladera durante 5 o 6 días en un recipiente hermético para disfrutarlo cuando quieras. Una buena opción es rellenarlo a gusto, con jamón y queso o con mermelada.

