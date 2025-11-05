Cómo preparar cebollas caramelizadas: la receta con pocos ingredientes y un paso a paso facilísimo

Las cebollas caramelizadas quedan espectaculares para acompañar una rica hamburguesa con papas fritas. También son especiales para realzar el sabor de cualquier tipo de sándwich, como así también unos deliciosos tacos.

Todo aquel que nunca preparó cebollas caramelizadas y lo hará por primera vez, se encontrará en la web con muchas maneras de hacerlo.

Y una de ellas, que se destaza por su simpleza, es la receta que comparte el sitio Receta increíble, que sale súper deliciosa.

receta-ingredientes-cebollas-caramelizadas La receta de cebollas caramelizadas se hace con un proceso muy fácil de llevar adelante.

Receta de cebollas caramelizadas

Todo el que quiera poner manos a la obra y elaborar esta sabrosa receta, se necesita contar con estos ingredientes:

Ingredientes

4 cebollas grandes

3 cucharadas de aceite de girasol o manteca

Una pizca de sal

Una cucharada de azúcar (opcional)

Una cucharadita de vino tinto o vinagre (opcional)

receta-cebollas-caramelizadas Las cebollas caramelizadas, hechas con una receta de simples ingredientes, se adaptan a todo tipo de comidas.

Receta de cebollas caramelizadas (paso a paso)