Cómo preparar cebollas caramelizadas: la receta con pocos ingredientes y un paso a paso facilísimo

Para darle un toque especial a las diferentes comidas, nada mejor que tener a mano una buena ración de cebollas caramelizas, que se hacen con una receta muy accesible, y saborearlas en cualquier ocasión.
Lo bueno de esta receta de cebollas caramelizadas, es que lleva muy pocos ingredientes y un paso a paso muy fácil, que todo el mundo lo puede realizar.
La receta se destaca por su sabor dulce y textura tiernita, que se adapta a todo tipo de preparaciones y es del agrado de todo el mundo.
Las cebollas caramelizadas quedan espectaculares para acompañar una rica hamburguesa con papas fritas. También son especiales para realzar el sabor de cualquier tipo de sándwich, como así también unos deliciosos tacos.
Todo aquel que nunca preparó cebollas caramelizadas y lo hará por primera vez, se encontrará en la web con muchas maneras de hacerlo.
Y una de ellas, que se destaza por su simpleza, es la receta que comparte el sitio Receta increíble, que sale súper deliciosa.
Receta de cebollas caramelizadas
Todo el que quiera poner manos a la obra y elaborar esta sabrosa receta, se necesita contar con estos ingredientes:
Ingredientes
- 4 cebollas grandes
- 3 cucharadas de aceite de girasol o manteca
- Una pizca de sal
- Una cucharada de azúcar (opcional)
- Una cucharadita de vino tinto o vinagre (opcional)
Receta de cebollas caramelizadas (paso a paso)
- El primer paso consiste en comprar unas buenas cebollas. Cortar finamente y reservar para la cocción.
- En una sartén o cacerola, colocar la cebolla junto con la manteca o aceite de girasol y revolver.
- Incorporar sal a la preparación para que la cebolla elimine agua y comience el proceso de caramelización.
- Esta cocción se realiza a fuego medio y se controla constantemente, revolviendo para que las cebollas no se quemen. Para lograr este paso que requiere un tiempo de entre 30 y 45 minutos, se requiere de mucha paciencia.
- La persona que elija que esta receta de cebollas caramelizadas lleve azúcar, esta se añade a los 15 minutos de cocción en la sartén.
- Si se opta por sumar vino o vinagre para darle un toque de acidez a la receta, se agrega al final de la cocción.
- El objetivo es lograr que la cebolla quede bien doradita y caramelizada.
- Luego de la cocción, dejar enfriar la preparación y colocar en frascos bien limpios. Se puede conservar con aceite en la heladera y utilizar en las comidas que uno más prefiera.