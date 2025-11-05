¿Cuál es la diferencia entre estas dos señales de tránsito con forma de "Cruz de San Andrés" y qué significan?

La Cruz de San Andrés es una señal preventiva que advierte la presencia de un paso a nivel ferroviario sin barreras automáticas. Su objetivo es alertar al conductor para que reduzca la velocidad, mire hacia ambos lados y solo cruce si no se aproxima ningún tren. Estas señales son fácilmente reconocibles por su forma de “X” blanca con bordes rojos.

Tenemos, por un lado:

1- Cruz de San Andrés simple: indica un solo carril ferroviario que cruza la vía, se coloca en pasos a nivel donde solo pasa una vía de tren. Al verla, el conductor debe detenerse, mirar ambos sentidos y asegurarse de que no venga ningún tren antes de cruzar.

señal de transito cruz de san andres (1) En principio le advierte al conductor que debe "parar, mirar y escuchar" antes de avanzar.

1- Por otro lado, tenemos la Cruz de San Andrés doble: esta señala que el paso a nivel cuenta con más de una vía férrea, se coloca en cruces donde hay dos o más vías, por lo tanto, puede venir un tren desde cualquiera de ellas. Se recomienda cruzar únicamente cuando todas las vías estén despejadas, ya que puede pasar un segundo tren después del primero.

Ambas señales de tránsito cumplen la misma función preventiva, pero la doble advierte un riesgo mayor. Reconocer la diferencia entre ellas puede ser decisivo para evitar accidentes en cruces ferroviarios y garantizar una conducción responsable en todo el territorio argentino.