Pocos lo saben: ¿cuál es la verdadera diferencia entre soda y agua con gas?

Por otro lado, la soda no solo contiene agua y gas, sino también sales minerales añadidas como bicarbonato de sodio, cloruro de sodio o sulfato de potasio que le dan ese sabor ligeramente salado o “metálico” característico. Estas sales se incorporan para mejorar el gusto y la conservación, pero también modifican su composición química.

soda La soda, además de contar con dióxido de carbono, se le agregan sales.

Si entramos en el terreno de la salud y nos preguntamos cuál es más saludable, ambas son opciones libres de azúcar y calorías, aunque la soda, por su contenido mineral, puede no ser ideal para personas con hipertensión o dietas bajas en sodio. En cambio, el agua con gas resulta más neutra y suele ser mejor tolerada por quienes buscan hidratarse sin añadir compuestos adicionales.

Si preferís un sabor más limpio y natural, el agua con gas es la mejor opción. Pero si te gusta una bebida con un toque más intenso y burbujeante, la soda puede ser ideal, sobre todo para acompañar comidas, preparar tragos o después de un buen café.