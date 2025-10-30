Qué significa y cuál es la diferencia que nadie conoce entre estas dos señales de tránsito

ruta (3) En calles y rutas, las señales de tránsito cumplen un rol fundamental para garantizar la seguridad vial y el orden en la circulación.

Por un lado, tenemos la señal de tránsito “4 tns” que habla sobre la limitación de peso total. Esta señal indica que el peso máximo permitido del vehículo, incluyendo su carga, no puede superar las 4 toneladas. Es decir, la suma de todo el peso del vehículo, carrocería, pasajeros y carga, etc. debe estar por debajo de ese límite.

Su función es proteger la estructura del camino, puentes o zonas rurales, evitando daños provocados por vehículos demasiado pesados.

En cambio, la señal de tránsito “2 tns por eje” habla sobre la limitación de peso por eje. Está acompañada de un dibujo con ejes, pero no se refiere al peso total del vehículo, sino al peso máximo que puede soportar cada eje. Esto es especialmente importante para vehículos con varios ejes (como camiones o colectivos), ya que el peso se distribuye entre ellos.

Sin embargo, la confusión entre ambas señales puede generar multas, demoras o incluso daños en la infraestructura vial, por eso hay que entender claramente la diferencia entre ambas:

señal de tránsito limitación de peso Estas dos señales de tránsito son muy comunes y suelen verse sobre todo en rutas. Si no sabías que significaban, esta nota te lo cuenta.

La primera (4 tns) limita el peso total.

La segunda (2 tns por eje) limita la carga que cada eje transmite al pavimento.

Tipos de señales de tránsito y sus diferencias

Los tipos de señales se pueden ver con profundidad en un documento específico compartido por Argentina.gob.ar. Pero un rápido resumen muestra la siguiente clasificación: