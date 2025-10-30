Muchos argentinos estamos acostumbrados a manejar automáticamente y damos por supuestas algunas señales de tránsito. Sin embargo, no siempre es así, y reconocerlas es ideal para evitar que conducir sea inseguro para tu familia y tu auto. Por eso, necesitas conocer qué significa esta señal específica y en que se diferencia.
Qué significa y cuál es la diferencia que nadie conoce entre estas dos señales de tránsito
Entender qué significan estas señales de tránsito y cuál es su diferencia resulta indispensable para anticipar posibles obstáculos en el camino al conducir
Las señales de tránsito tienen la misión de anunciar al conductor las limitaciones, prohibiciones o restricciones; siendo su incumplimiento una violación a una norma. Por eso es fundamental prestarles mucha atención.
Si manejas por la ciudad o estás aprendiendo a conducir, seguramente te encontraste con dos señales muy parecidas, pero con significados completamente opuestos. Ambas pueden verse por todas partes y es clave conocer su diferencia para evitar multas y malentendidos.
Qué significa y cuál es la diferencia que nadie conoce entre estas dos señales de tránsito
Por un lado, tenemos la señal de tránsito “4 tns” que habla sobre la limitación de peso total. Esta señal indica que el peso máximo permitido del vehículo, incluyendo su carga, no puede superar las 4 toneladas. Es decir, la suma de todo el peso del vehículo, carrocería, pasajeros y carga, etc. debe estar por debajo de ese límite.
Su función es proteger la estructura del camino, puentes o zonas rurales, evitando daños provocados por vehículos demasiado pesados.
En cambio, la señal de tránsito “2 tns por eje” habla sobre la limitación de peso por eje. Está acompañada de un dibujo con ejes, pero no se refiere al peso total del vehículo, sino al peso máximo que puede soportar cada eje. Esto es especialmente importante para vehículos con varios ejes (como camiones o colectivos), ya que el peso se distribuye entre ellos.
Sin embargo, la confusión entre ambas señales puede generar multas, demoras o incluso daños en la infraestructura vial, por eso hay que entender claramente la diferencia entre ambas:
- La primera (4 tns) limita el peso total.
- La segunda (2 tns por eje) limita la carga que cada eje transmite al pavimento.
Tipos de señales de tránsito y sus diferencias
Los tipos de señales se pueden ver con profundidad en un documento específico compartido por Argentina.gob.ar. Pero un rápido resumen muestra la siguiente clasificación:
- Señales reglamentarias: son obligatorias y delimitan normas de tránsito. Incluyen señales como R1, “No avanzar”, “Pare” o límites de velocidad. Su incumplimiento genera sanciones legales.
- Señales preventivas: alertan sobre posibles peligros o cambios en la vía. Suelen ser triangulares con fondo blanco y bordes rojos. Ejemplos: curvas peligrosas, zona escolar, cruce de peatones.
- Señales informativas: brindan información útil al conductor para facilitar la circulación. Normalmente, son rectangulares o cuadradas, de fondo azul o verde. Ejemplos: indicaciones de rutas, servicios cercanos o distancias a ciudades.