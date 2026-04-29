Si ves que un perro callejero elige tu casa como hogar, te contamos qué significa según el Feng Shui

perro callejero (1) Un perro callejero no elige tu casa al azar.

¿Qué simbolizan los perros desde el Feng Shui?

Los animales representan mensajes simbólicos, libertad y conexión con la naturaleza. En el Feng Shui, la antigua filosofía china que busca armonizar los espacios, su presencia puede tener un significado especial. De hecho, los animales son sagrados porque son emisores naturales de energía de vida, movimiento y protección. Por eso, que un perro se acomode en tu casa por voluntad propia no es un hecho generalizado, que puede ocurrir, sino un indicador vibracional.

Tradicionalmente, se cree que ellos tienen la capacidad de percibir las "vibraciones" de un lugar. Si un perro se queda, significa que ha detectado una energía armoniosa y segura. Se dice que actúan como "guardianes espirituales" que vienen a limpiar las malas energías del hogar. En la cultura oriental sin embargo, la llegada de un perro se asocia con la próxima llegada de la prosperidad. Se considera un augurio de que la familia que habita esa casa es digna de confianza y bondad.

Qué significa que un perro callejero elija tu casa como hogar

perro en la puerta de una casa Para el Feng Shui la llegada de un animal a tu casa nunca es casualidad, siempre tiene un significado, sobre todo con los perros e insectos.

Un perro no elige una casa porque le guste, sino también por factores de bienestar tales como: