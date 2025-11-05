Un futbolista amateur murió luego de protagonizar un grave accidente de transitar y agonizar durante un mes. El deportista fue identificado como Adrián Rodríguez, de 36 años, residente en el barrio Campo Rosso, de la ciudad de Añatuya, en Santiago del Estero.
Tragedia y larga agonía: murió un joven futbolista en un grave accidente de tránsito
U futbolista agonizó durante un mes luego de haber protagonizado un choque cuando iba con su moto por la Ruta 92
El siniestro vial se produjo cerca de las tres de la tarde del 2 de octubre, en la Ruta Provincial Nº 92, frente al barrio Campo Rosso, de esa ciudad. Por el lugar, circulaba un automóvil Volkswagen, que era conducido por Ramón Pérez, de 43 años, oriundo de la provincia de Buenos Aires —quien viajaba junto a un vecino de la zona— hacia la ciudad de Añatuya.
Por causas que no se han logrado determinar, el automóvil colisionó contra la moto de Rodríguez, quien quedó gravemente herido e internado en el hospital.
Una larga agonía
El futbolista amateur permaneció internado en grave estado en la Unidad de Terapia Intensiva. Allí permaneció un mes hasta que en las últimas horas tuvo una falla multiorgánica que le provocó la muerte.
Por la muerte de Adrián Rodríguez, se imputó al conductor por el trágico accidente y se lo entrevistará en los próximos días, confirmó el sitio NuevoDiarioWeb.
En este sentido, los amigos del fútbol le realizaron una sentida despedida a través de las redes sociales para Rodríguez. Compartieron su última fotografía vistiendo el equipo deportivo que solía usar en la cancha y destacaron su desempeño y entrega en el deporte que tanto amaba: "Tu lugar nadie lo podrá ocupar, hermano. Te vamos a extrañar en las canchas. Cuídanos a todos desde donde estés, hermano querido".