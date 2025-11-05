Tragedia y larga agonía: murió un joven futbolista en un grave accidente de tránsito

futbolista amateur El futbolista que murió después de haber protagonizado un accidente hace un mes.

Una larga agonía

El futbolista amateur permaneció internado en grave estado en la Unidad de Terapia Intensiva. Allí permaneció un mes hasta que en las últimas horas tuvo una falla multiorgánica que le provocó la muerte.

Por la muerte de Adrián Rodríguez, se imputó al conductor por el trágico accidente y se lo entrevistará en los próximos días, confirmó el sitio NuevoDiarioWeb.

En este sentido, los amigos del fútbol le realizaron una sentida despedida a través de las redes sociales para Rodríguez. Compartieron su última fotografía vistiendo el equipo deportivo que solía usar en la cancha y destacaron su desempeño y entrega en el deporte que tanto amaba: "Tu lugar nadie lo podrá ocupar, hermano. Te vamos a extrañar en las canchas. Cuídanos a todos desde donde estés, hermano querido".