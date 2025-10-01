Para curiosos: por qué la provincia de Santiago del Estero lleva ese nombre y cuál es el significado

provincia de santiago del estero (1) Cada rincón de Santiago del Estero resuena con la antigüedad de sus nombres.

Origen histórico: de “El Barco” a Santiago del Estero

El nombre "Santiago del Estero" se le da tanto a una de las 23 provincias argentinas, como a su ciudad capital. Para adentrarnos en su historia debemos saber que la primera población europea en el sitio fue fundada en 1550 por Juan Núñez de Prado con el nombre de El Barco (en homenaje a su ciudad natal, El Barco de Ávila, España).

Por motivos estratégicos y de seguridad, la ciudad fue trasladada y rebautizada en 1553 por Francisco de Aguirre, quien la denominó Santiago del Estero del Nuevo Maestrazgo al establecerla el 25 de julio (festividad de Santiago Apóstol).

“Santiago” alude a Santiago Apóstol, patrón de España y santo muy invocado por los conquistadores hispanos; era habitual dar ese nombre a ciudades fundadas en la fecha o cerca de la fecha de su fiesta. Francisco de Aguirre aprovechó esa asociación religiosa al rebautizar la ciudad durante el traslado en 1553.

termas de rio hondo Imagen de las Termas de Río Hondo, ubicadas en Santiago del Estero.

El sintagma “del Estero” describe el paisaje: la presencia de esteros, lagunas y zonas inundables formadas por el río Dulce y sus crecientes. Esa característica paisajística fue una razón práctica para el nombre y quedó incorporada al topónimo para distinguir la localidad.

Características de la provincia