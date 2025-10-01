Inicio Sociedad Lavanda
Jardinería

Mejor que la lavanda: la planta de flores coloridas que no exige cuidados de jardinería y puedes cultivar en octubre

Aunque la lavanda se destaca por su belleza, es un ejemplar de cuidados complejos. En este sentido, te recomendaré otra opción para tener en el jardín

Walter Vasquez
Por Walter Vasquez [email protected]
Descubre la planta que destronará a la lavanda.

Descubre la planta que destronará a la lavanda.

Si bien la lavanda es considerada una de las plantas más elegantes para tener en el jardín, se trata de un ejemplar que demanda múltiples cuidados de jardinería. Por ende, si no tienes tiempo para estas tareas, la especie morirá. Por esto, a continuación, te recomendaré otra opción, destacada por su hermosa floración y por sus nulas exigencias para desarrollarse de manera óptima.

Jardinería: la planta que supera a la lavanda y debes cultivar en octubre si quieres un jardín repleto de flores

Octubre es un mes ideal para realizar distintas tareas de jardinería, entre las que se destaca el cultivo de algunas plantas de belleza significativa. Tal es el caso de la capuchina o taco de reina, un ejemplar que crecerá rápidamente si se cultiva durante esta época y que, en comparación con la lavanda, no demandará una vigilancia constante.

capuchina
La capuchina es una planta que debemos cultivar en octubre.

La capuchina es una planta que debemos cultivar en octubre.

Expertos en jardinería señalan que la capuchina, también conocida por su nombre científico Tropaeolum majus, es el ejemplar perfecto para quienes comienzan a incursionar en el mundo del cuidado de plantas. En definitiva, si eres principiante no tendrás problema alguno para disfrutar de la floración de esta especie.

Al momento de cultivar una capuchina, el suelo no será un inconveniente, ya que incluso puede crecer en un terreno pobre. Aunque, los especialistas en jardinería señalan que, si tenemos la posibilidad de escoger, lo mejor será sembrarla en un espacio con sustrato suelto y rico en nutrientes.

En cuanto a la ubicación, esto puede ser lo único que nos generará un dolor de cabeza. Si bien la Tropaeolum majus tolera la semi sombra, no es un espacio propicio para esta planta, lo que significa que no florecerá de la manera adecuada. Si buscamos que estalle de flores, tendremos que posicionar el ejemplar en un lugar de pleno sol. Aunque, si vivimos en una ciudad con clima muy cálido, el exceso de sol puede estropear a la capuchina.

capuchina o taco de reina
Esta planta llenar&aacute; de vida tu jard&iacute;n.

Esta planta llenará de vida tu jardín.

Finalmente, en meses de calor también debemos tener en cuenta el riego de esta planta, ya que exigirá un sustrato ligeramente húmedo. Durante el resto del año no tendremos problema alguno, debido a que la capuchina tolera la sequía.

Temas relacionados:

Te puede interesar