Mejor que la lavanda: la planta de flores coloridas que no exige cuidados de jardinería y puedes cultivar en octubre

Expertos en jardinería señalan que la capuchina, también conocida por su nombre científico Tropaeolum majus, es el ejemplar perfecto para quienes comienzan a incursionar en el mundo del cuidado de plantas. En definitiva, si eres principiante no tendrás problema alguno para disfrutar de la floración de esta especie.

Al momento de cultivar una capuchina, el suelo no será un inconveniente, ya que incluso puede crecer en un terreno pobre. Aunque, los especialistas en jardinería señalan que, si tenemos la posibilidad de escoger, lo mejor será sembrarla en un espacio con sustrato suelto y rico en nutrientes.

En cuanto a la ubicación, esto puede ser lo único que nos generará un dolor de cabeza. Si bien la Tropaeolum majus tolera la semi sombra, no es un espacio propicio para esta planta, lo que significa que no florecerá de la manera adecuada. Si buscamos que estalle de flores, tendremos que posicionar el ejemplar en un lugar de pleno sol. Aunque, si vivimos en una ciudad con clima muy cálido, el exceso de sol puede estropear a la capuchina.

capuchina o taco de reina Esta planta llenará de vida tu jardín.

Finalmente, en meses de calor también debemos tener en cuenta el riego de esta planta, ya que exigirá un sustrato ligeramente húmedo. Durante el resto del año no tendremos problema alguno, debido a que la capuchina tolera la sequía.