Inicio Sociedad Lavanda
Jardín

Mejor que la lavanda: la planta de flores elegantes y perfume cítrico capaz de ahuyentar mosquitos en el jardín

Si buscas repeler mosquitos en tu jardín, debes cultivar esta elegante planta que no exige cuidados de jardinería y ofrece más virtudes que la lavanda

Walter Vasquez
Por Walter Vasquez [email protected]
Esta planta llega para destronar a la lavanda.

Esta planta llega para destronar a la lavanda.

A medida que la temperatura comienza a aumentar, algo normal en primavera, los mosquitos aparecen con mayor frecuencia. Para ahuyentar a estos insectos sedientos de sangre, no solamente puedes acudir a repelentes. Es que cultivando una elegante planta en el jardín, con mayor belleza que la lavanda, le pondrás fin a estos pequeños y molestos voladores. A continuación, la recomendación de expertos en jardinería.

Dile adiós a la lavanda: conoce cuál es la hermosa planta que debes tener en el jardín para repeler mosquitos

Lo único que puede arruinar una maravillosa tarde de primavera o verano en el jardín es la presencia de molestos mosquitos que están zumbándonos en el oído y llenando nuestros brazos y piernas de picaduras. Esta situación puede ser un problema del pasado si cultivas un pelargonio.

El pelargonio es una planta que pertenece a la especie Geraniaceae (misma familia que el geranio), la cual se destaca por su fuerte perfume cítrico, sus flores coloridas y también por los simples cuidados de jardinería que exige.

pelargonio
Pelargonio, la planta que ahuyenta mosquitos.&nbsp;

Pelargonio, la planta que ahuyenta mosquitos.

Según explican especialistas, el pelargonio tiene flores redondeadas, de cinco pétalos, y con una coloración que va desde el rojo intenso hasta el violeta, pasando por rosado, blanco y púrpura.

Nativa del sur de África, pero con gran popularidad en Latinoamérica, esta elegante planta también se destaca por su perfume cítrico, el cual se libera apenas rozan sus hojas, alejando a los mosquitos y a otros insectos. Esto quiere decir que en cuanto los pequeños voladores toquen ligeramente al pelargonio, huirán al instante por su fuerte olor.

Por otro lado, en lo que concierne a los cuidados de jardinería, el pelargonio mantendrá su elegancia siempre que reciba la luz adecuada. Para una correcta floración, el ejemplar requiere, al menos, de cuatro horas de sol directo. Como verás, este es un requisito muy fácil de cumplir, salvo que vivas en regiones de clima frío.

planta pelargonio

En lo que respecta a su riego, esta planta que ahuyenta mosquitos requiere agua de forma regular, tanto en primavera como en verano, siempre evitando el encharcamiento para que no se pudran las raíces. Además, la hidratación debe realizarse mojando el sustrato, sin salpicar hojas ni flores.

Con estas sencillas precauciones, tu planta pelargonio se mantendrá fuerte y elegante, al mismo tiempo que evitará que los mosquitos te molesten en el jardín. De esta forma, tendrás una muy buena alternativa a la tradicional lavanda.

Temas relacionados:

Te puede interesar