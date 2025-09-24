Mejor que la lavanda: la planta de flores elegantes y perfume cítrico capaz de ahuyentar mosquitos en el jardín

pelargonio Pelargonio, la planta que ahuyenta mosquitos.

Según explican especialistas, el pelargonio tiene flores redondeadas, de cinco pétalos, y con una coloración que va desde el rojo intenso hasta el violeta, pasando por rosado, blanco y púrpura.

Nativa del sur de África, pero con gran popularidad en Latinoamérica, esta elegante planta también se destaca por su perfume cítrico, el cual se libera apenas rozan sus hojas, alejando a los mosquitos y a otros insectos. Esto quiere decir que en cuanto los pequeños voladores toquen ligeramente al pelargonio, huirán al instante por su fuerte olor.

Por otro lado, en lo que concierne a los cuidados de jardinería, el pelargonio mantendrá su elegancia siempre que reciba la luz adecuada. Para una correcta floración, el ejemplar requiere, al menos, de cuatro horas de sol directo. Como verás, este es un requisito muy fácil de cumplir, salvo que vivas en regiones de clima frío.

planta pelargonio

En lo que respecta a su riego, esta planta que ahuyenta mosquitos requiere agua de forma regular, tanto en primavera como en verano, siempre evitando el encharcamiento para que no se pudran las raíces. Además, la hidratación debe realizarse mojando el sustrato, sin salpicar hojas ni flores.

Con estas sencillas precauciones, tu planta pelargonio se mantendrá fuerte y elegante, al mismo tiempo que evitará que los mosquitos te molesten en el jardín. De esta forma, tendrás una muy buena alternativa a la tradicional lavanda.