Cada cuánto tiempo regar la planta de lavanda para que estalle de flores en primavera

Con la llegada de la primavera, uno de los ejemplares que toma protagonismo es la planta de lavanda. ¿Cada cuánto tiempo conviene regarla?

El riego de la planta de lavanda es fundamental para mantenerla saludable.

La llegada de la primavera hace pasar a primer plano a algunas plantas populares que tienen la capacidad de embellecer tu jardín y aportar grandes beneficios, y lo cierto es que una de ellas es la lavanda. Quienes tienen una, se preguntan cada cuánto tiempo conviene regarla.

La lavanda es una de las plantas protagonistas en primavera porque su crecimiento y floración son óptimos durante esta estación, gracias al aumento de las horas de sol y las temperaturas más cálidas.

lavanda
Cada cuánto tiempo conviene regar la planta de lavanda en primavera

Para una "explosión" de flores en primavera, riega la lavanda en su etapa de crecimiento una vez a la semana o cada vez que el sustrato se seque a unos 5-6 centímetros de profundidad.

Es importante que evites el exceso de riego y te asegures que la tierra de la planta tenga un buen drenaje para prevenir la pudrición de las raíces.

Una vez que la lavanda está bien establecida (pasado su primer año), necesita menos riego, pero en primavera, con el aumento de temperaturas, es recomendable regarla una vez por semana o cuando el suelo esté seco al tacto.

Saber cuándo es el momento de regar la lavanda es más que sencillo. Todo lo que tienes que hacer es introducir tu dedo unos cinco o seis centímetros dentro del sustrato. Si sale seco, significa que es tiempo de regar.

lavanda riego.jpg
Debes regar la planta de lavanda seguidamente para evitar la pudrición de sus raíces y su debilitamiento

Si la lavanda se ve decaída o marchita, podría necesitar agua, pero también puede ser un signo de exceso de humedad, por lo que debes comprobar la tierra.

Cuántas horas de sol necesita una planta de lavanda

Esta es otra de las preguntas que más se hacen los dueños de la planta de la lavanda, generalmente, la misma está determinada por el miedo a que el ejemplar se seque.

Una planta de lavanda necesita un mínimo de 6 a 8 horas de sol directo al día para crecer sana y producir flores. La luz solar plena es esencial para su desarrollo, y la falta de ella puede provocar un crecimiento débil y menor floración.

Si cultivas lavanda en macetas, asegúrate de colocarlas en un espacio que reciba la cantidad adecuada de sol directo. En interiores, puede ser necesario usar luces artificiales suplementarias.

