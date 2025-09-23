Cada cuánto tiempo regar la planta de lavanda para que estalle de flores en primavera

Cada cuánto tiempo conviene regar la planta de lavanda en primavera

Para una "explosión" de flores en primavera, riega la lavanda en su etapa de crecimiento una vez a la semana o cada vez que el sustrato se seque a unos 5-6 centímetros de profundidad.

Es importante que evites el exceso de riego y te asegures que la tierra de la planta tenga un buen drenaje para prevenir la pudrición de las raíces.

Una vez que la lavanda está bien establecida (pasado su primer año), necesita menos riego, pero en primavera, con el aumento de temperaturas, es recomendable regarla una vez por semana o cuando el suelo esté seco al tacto.

Saber cuándo es el momento de regar la lavanda es más que sencillo. Todo lo que tienes que hacer es introducir tu dedo unos cinco o seis centímetros dentro del sustrato. Si sale seco, significa que es tiempo de regar.

lavanda riego.jpg Debes regar la planta de lavanda seguidamente para evitar la pudrición de sus raíces y su debilitamiento

Si la lavanda se ve decaída o marchita, podría necesitar agua, pero también puede ser un signo de exceso de humedad, por lo que debes comprobar la tierra.

Cuántas horas de sol necesita una planta de lavanda

Esta es otra de las preguntas que más se hacen los dueños de la planta de la lavanda, generalmente, la misma está determinada por el miedo a que el ejemplar se seque.

Una planta de lavanda necesita un mínimo de 6 a 8 horas de sol directo al día para crecer sana y producir flores. La luz solar plena es esencial para su desarrollo, y la falta de ella puede provocar un crecimiento débil y menor floración.

Si cultivas lavanda en macetas, asegúrate de colocarlas en un espacio que reciba la cantidad adecuada de sol directo. En interiores, puede ser necesario usar luces artificiales suplementarias.