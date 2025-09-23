Inicio Sociedad Jazmín
Por qué hay que rociar la planta de jazmín con agua de tabaco o de colillas de cigarrillo

Muchas personas usan las colillas de cigarrillo para mezclar con agua y crear un pesticida efectivo para usar en la planta de jazmín

Por Martina Baiardi [email protected]
El jazmín es una de las plantas ornamentales más apreciadas por su fragancia y belleza, pero también suele ser atacada por plagas como pulgones, cochinillas o arañuelas. Entre los métodos caseros más populares para cuidarla, destaca el uso de agua de tabaco o de colillas de cigarrillo, un truco natural transmitido de generación en generación.

El jazmín es el más elegido en los jardines y balcones para la primavera y el verano. Sin embargo, una de las preguntas más frecuentes de quienes la cultivan es: ¿como regarlos para que su cuidado sea pleno y qué trucos hay? Acá te lo contamos.

De acuerdo con el jardín botánico de Valencia, el nombre científico es Jasminum polyanthum. Se lo conoce comúnmente como jazmín y pertenece a la familia de OLEACEAE. Se trata de una planta trepadora con largas ramas de tallos finos, flexibles y volubles, que no disponen de zarcillos, pero que se enrollan con mucha facilidad. Al estar presente en muchas casas, puede llenarse de plagas y para ello existe este truco único y eficaz.

¿Por qué se utiliza agua de tabaco en el jazmín?

Como con todas las plantas, cuidar un jazmín para mantenerlo en óptimas condiciones conlleva siempre algo de esfuerzo y trabajo.

Si tienes problemas de plagas en tus plantas de casa o en el huerto, seguramente debas hacerte con un pesticida o plaguicida para eliminarlas y prevenir que reaparezcan. ¿No quieres comprar uno porque son caros o porque llevan demasiados componentes químicos que muchas veces ni conocemos? Entonces puedes hacer un pesticida tú mismo en casa, asegurándote así de conocer los productos que lleva y de una forma más económica.

Si te interesa esta idea, vamos a explicarte cómo hacer pesticida con tabaco, una forma casera de deshacerte de las plagas muy fácilmente. El tabaco contiene nicotina, una sustancia que actúa como repelente natural contra insectos. Al preparar agua de tabaco o de colillas, se obtiene un líquido cargado de compuestos que resultan tóxicos para muchas plagas comunes en el jardín, pero sin dañar a la planta si se aplica correctamente.

Cómo preparar agua de tabaco para tu jazmín

Para poner en práctica este truco de jardinería, deberás reunir los siguientes elementos:

En este sentido, un truco de jardinería poco conocido es usar agua de tabaco o agua con colillas de cigarrillo para cuidar tu jazmín de posibles plagas.

  • Junta colillas de cigarrillo o tabaco en seco.
  • Colócalas en un recipiente con un litro de agua y deja reposar entre 24 y 48 horas.
  • Cuela la mezcla para retirar restos sólidos.
  • Vierte el líquido en un pulverizador.
  • Rocía las hojas y tallos del jazmín, especialmente en el reverso de las hojas, donde suelen esconderse los insectos.

Beneficios de este método casero

  • Es económico y accesible: aprovecha restos de cigarrillos que normalmente se descartan y se tiran mayoritariamente en la calle.
  • Natural: evita el uso de pesticidas químicos agresivos.
  • Es eficaz: combate pulgones, cochinillas y ácaros que debilitan la planta.
  • Preventivo: ayuda a mantener el jazmín sano y libre de plagas.

Aunque es un método natural, el agua de tabaco debe usarse con moderación. No se recomienda aplicarla en exceso ni durante la floración para evitar dañar los capullos. Lo ideal es pulverizar por la mañana o al atardecer, nunca bajo el sol directo, para que la planta no sufra quemaduras.

