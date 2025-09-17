Inicio Sociedad Jazmín
Planta de jazmín: cuánto tiempo tarda en dar flores una vez plantado

El jazmín es el rey de la primavera y el verano. Si hay algo de lo que estamos seguros es que sus flores nos cautivan, por eso hay que saber en cuanto florecen

Martina Baiardi
El jazmín es una de las plantas más elegidas en jardines y balcones por el intenso aroma y la belleza de sus flores blancas. Sin embargo, una de las preguntas más frecuentes de quienes la cultivan es: ¿cuánto tarda en florecer una vez que se planta?

Según el jardín botánico de Valencia, el nombre científico es Jasminum polyanthum. Se lo conoce comúnmente como jazmín y pertenece a la familia de OLEACEAE. Se trata de una planta trepadora con largas ramas de tallos finos, flexibles y volubles, que no disponen de zarcillos, pero que se enrollan con mucha facilidad.

Quienes están constantemente en el mundo de la jardinería, sabrán que cada planta tiene su tiempo. Así como el árbol limonero tarda entre tres y seis años en dar frutos, el jazmín también necesita su tiempo para florecer. Para quienes desean que esta especie florezca surge la duda más importante: ¿cuánto tiempo tardan? En esta nota te lo contamos.

Cuánto tiempo tarda en dar flores el jazmín una vez plantado

En condiciones adecuadas, una planta de jazmín puede tardar entre 6 meses y 2 años en dar sus primeras flores, dependiendo del tipo de cultivo, es decir, si se plantó desde semilla, esqueje o injerto y de los cuidados que reciba.

jazminero
Tener una planta de jazmín no solo embellece el entorno con sus flores, sino que también proporciona un aroma delicado que llena el aire.

  • Si tu planta creció desde una semilla: puede demorar hasta 2 o 3 años en florecer, ya que requiere un período de crecimiento más largo.
  • Si creció desde un esqueje o planta joven: suele florecer antes, generalmente al cabo de un año.
  • Si tus jazmines son injertados pueden dar flores en apenas 6 a 8 meses tras ser plantados, si las condiciones son óptimas.

Factores que influyen en la floración

Para que el jazmín florezca en tiempo y forma, es fundamental tener en cuenta la luz solar (necesita al menos 4 a 6 horas de sol directo al día), el riego moderado (el exceso de agua puede afectar la formación de brotes). También hay que usar sustrato fértil y bien drenado porque aporta nutrientes y evita encharcamientos; al igual que se debe tener en cuenta el clima, el jazmín prefiere temperaturas cálidas y no tolera bien las heladas intensas.

La mayoría de las variedades de jazmín florecen en primavera y verano, aunque algunas especies, como el jazmín de invierno, lo hacen en épocas más frías. Aunque puede requerir cierta espera, el resultado siempre vale la pena: un jazmín saludable no solo adorna con su belleza, sino que también perfuma el aire, convirtiéndose en un verdadero atractivo natural en cualquier espacio.

tipos de jazmin
El tiempo que tarda el jazmín en florecer dependerá del tipo de plantación que hiciste.

Tipos de plantas de jazmín

En todas sus variantes, los jazmines aportan un estilo romántico y elegante a cualquier jardín. Sin embargo, no todos conoces cuáles son los diferentes tipos:

  • Jazmín del Cabo (Gardenia augusta)
  • Jazmín del Paraguay (Brunfelsia australis)
  • Jazmín amarillo (Jasminum humile ‘Revolutum’)
  • Jazmín de leche (Trachelospermum jasminoides)
  • Jazmín chino (Jasminum polyanthum)
  • Jazmín de Madagascar (Stephanotis floribunda)
  • Jazmín del país (Jasminum officinale)
  • Jazmín azórico (Jasminum azoricum)

