Planta de jazmín: cuánto tiempo tarda en dar flores una vez plantado

Cuánto tiempo tarda en dar flores el jazmín una vez plantado

En condiciones adecuadas, una planta de jazmín puede tardar entre 6 meses y 2 años en dar sus primeras flores, dependiendo del tipo de cultivo, es decir, si se plantó desde semilla, esqueje o injerto y de los cuidados que reciba.

jazminero Tener una planta de jazmín no solo embellece el entorno con sus flores, sino que también proporciona un aroma delicado que llena el aire.

Si tu planta creció desde una semilla: puede demorar hasta 2 o 3 años en florecer, ya que requiere un período de crecimiento más largo.

Si creció desde un esqueje o planta joven: suele florecer antes, generalmente al cabo de un año.

Si tus jazmines son injertados pueden dar flores en apenas 6 a 8 meses tras ser plantados, si las condiciones son óptimas.

Factores que influyen en la floración

Para que el jazmín florezca en tiempo y forma, es fundamental tener en cuenta la luz solar (necesita al menos 4 a 6 horas de sol directo al día), el riego moderado (el exceso de agua puede afectar la formación de brotes). También hay que usar sustrato fértil y bien drenado porque aporta nutrientes y evita encharcamientos; al igual que se debe tener en cuenta el clima, el jazmín prefiere temperaturas cálidas y no tolera bien las heladas intensas.

La mayoría de las variedades de jazmín florecen en primavera y verano, aunque algunas especies, como el jazmín de invierno, lo hacen en épocas más frías. Aunque puede requerir cierta espera, el resultado siempre vale la pena: un jazmín saludable no solo adorna con su belleza, sino que también perfuma el aire, convirtiéndose en un verdadero atractivo natural en cualquier espacio.

tipos de jazmin El tiempo que tarda el jazmín en florecer dependerá del tipo de plantación que hiciste.

Tipos de plantas de jazmín

En todas sus variantes, los jazmines aportan un estilo romántico y elegante a cualquier jardín. Sin embargo, no todos conoces cuáles son los diferentes tipos: