ANSES confirmó la jubilación mínima para octubre tras el aumento por inflación

Vale recordar que ANSES recibe los aumentos por inflación se dan mediante la Ley de Movilidad (Decreto 274/24) al tomarse como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás.

ANSES: tras el aumento por inflación esta será la nueva jubilación mínima para octubre

El INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) dio a conocer el nuevo porcentaje de inflación correspondiente al mes de agosto. De esta manera, ANSES le aplicará un nuevo aumento a la jubilación mínima en octubre de 2025 y será del 1,87%.

Jubilados y pensionados que cobran la mínima: $326.266,35 (en septiembre es de $320.277,17)

Jubilados y pensionados que cobran la máxima: $2.195.463,70 (en septiembre es de $2.155.162,17)

anses aumento jubilacion minima ley movilidad 2.jpg La jubilación mínima en Argentina es el monto más bajo que puede recibir un jubilado o pensionado a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Por medida del gobierno nacional, ANSES pagará especialmente a quienes cobran la mínima un nuevo bono extra de $70.000 durante octubre.

ANSES: calendario de pago para jubilados en octubre de 2025

ANSES oficializó el calendario de pago de cada una de las prestaciones que rige para el mes de octubre. Con la novedad del aumento del 1,87% para cada una de ellas, comunicó las fechas en las que se realizarán los depósitos.

En el caso de los jubilados, que cobran sus haberes de ANSES con aumento y bono, las fechas elegidas para su calendario son las siguientes:

Beneficiarios de jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

A partir del miércoles 8 de octubre de 2025 cobran los documentos terminados en 0

A partir del jueves 9 de octubre de 2025 cobran los documentos terminados en 1

A partir del viernes 10 de octubre de 2025 cobran los documentos terminados en 2 (esta fecha es la que cambiaría)

A partir del lunes 13 de octubre de 2025 cobran los documentos terminados en 3

A partir del martes 14 de octubre de 2025 cobran los documentos terminados en 4

A partir del miércoles 15 de octubre de 2025 cobran los documentos terminados en 5

A partir del jueves 16 de octubre de 2025 cobran los documentos terminados en 6

A partir del viernes 17 de octubre de 2025 cobran los documentos terminados en 7

A partir del lunes 20 de octubre de 2025 cobran los documentos terminados en 8

A partir del martes 21 de octubre de 2025 cobran los documentos terminados en 9

Beneficiarios de jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo:

A partir del miércoles 22 de octubre de 2025 cobran los documentos terminados en 0 y 1

A partir del jueves 23 de octubre de 2025 cobran los documentos terminados en 2 y 3

A partir del viernes 24 de octubre de 2025 cobran los documentos terminados en 4 y 5

A partir del lunes 27 de octubre de 2025 cobran los documentos terminados en 6 y 7

A partir del martes 28 de octubre de 2025 cobran los documentos terminados en 8 y 9

Beneficiarios de Pensiones No Contributivas: