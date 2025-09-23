ANSES confirmó la jubilación mínima para octubre tras el aumento por inflación

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya se sabe de cuánto será la nueva jubilación mínima en octubre de 2025. Esto se da tras confirmarse el aumento que van a recibir los jubilados por el porcentaje de inflación de agosto.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya se sabe de cuánto será la nueva jubilación mínima en octubre de 2025. Esto se da tras confirmarse el aumento que van a recibir los jubilados por el porcentaje de inflación de agosto.
El porcentaje de aumento que el gobierno de Milei le aplicará a la jubilación mínima de cara a los pagos del décimo mes del año será del 1,87%, explicó ANSES.
Vale recordar que ANSES recibe los aumentos por inflación se dan mediante la Ley de Movilidad (Decreto 274/24) al tomarse como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás.
El INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) dio a conocer el nuevo porcentaje de inflación correspondiente al mes de agosto. De esta manera, ANSES le aplicará un nuevo aumento a la jubilación mínima en octubre de 2025 y será del 1,87%.
Por medida del gobierno nacional, ANSES pagará especialmente a quienes cobran la mínima un nuevo bono extra de $70.000 durante octubre.
ANSES oficializó el calendario de pago de cada una de las prestaciones que rige para el mes de octubre. Con la novedad del aumento del 1,87% para cada una de ellas, comunicó las fechas en las que se realizarán los depósitos.
En el caso de los jubilados, que cobran sus haberes de ANSES con aumento y bono, las fechas elegidas para su calendario son las siguientes:
Beneficiarios de jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
Beneficiarios de jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo:
Beneficiarios de Pensiones No Contributivas: