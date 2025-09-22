ANSES confirmó el calendario de pago hasta el 30 de septiembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el cronograma de pago para jubilados, pensionados y beneficiarios de AUH y AUE entre otros y dio a conocer quiénes cobrarán este martes 23 de septiembre.

En ese sentido, ANSES informó que esta semana se continuará pagando a aquellos jubilados y pensionados que cobran más de la mínima y que lo harán con el aumento del 1,90% que rige para el mes de septiembre.

En tanto, ANSES también señaló el caso de las asignaciones sociales, además de los montos de estas, verán también el saldo correspondiente a la ex Tarjeta Alimentar y al Plan 1000 días.

ANSES: calendario de pagos de septiembre 2025

Según el calendario de pago de ANSES, estas son las fechas y los beneficiarios que cobran este martes 23 de septiembre y en los siguientes días:

Fechas de pago de jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

  • Documentos terminados en 0 y 1: a partir del día 22 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 2 y 3: a partir del día 23 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 4 y 5: a partir del día 24 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 6 y 7: a partir del día 25 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 8 y 9: a partir del día 26 de septiembre de 2025

Fechas de pago de Asignación Por Embarazo

  • Documentos terminados en 9: a partir del día 23 de septiembre de 2025
Fechas de pago de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

  • Todos los documentos Primera Quincena: a partir del día 9 de septiembre al 10 de octubre de 2025
  • Todos los documentos Segunda Quincena: a partir del día 19 de septiembre al 10 de octubre de 2025

Fechas de pago de Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

  • Todas las terminaciones de DNI: a partir del día 8 de septiembre al 10 de octubre de 2025

Fechas de pago del Desempleo Plan 1 en septiembre 2025

  • Documentos terminados en 0 y 1: a partir del día 19 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 2 y 3: a partir del día 22 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 4 y 5: a partir del día 23 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 6 y 7: a partir del día 24 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 8 y 9: a partir del día 25 de septiembre de 2025

