Fuerte baja del dólar tras el anuncio de apoyo de Estados Unidos a la Argentina

El dólar MEP se desploma 8% a $ 1.423, mientras que el Contado con Liquidación cede 9% a $ 1.427.

El dólar oficial en el Banco Nación que había iniciado a $ 1.515, a media hora del inicio de la rueda bajó a $ 1.470. Y el dólar tarjeta a $1.911.

El “blue” pasó de $ 1.520 a $1.455.

dolares (2) Tras dos semanas con el dólar en alza, este lunes registra fuertes bajas.

Reservas, dólar y retenciones

también fue clave el anuncio el Gobierno que para generar una mayor oferta de dólares en el mercado cambiario el gobierno nacional decidió la rebaja a cero de las retenciones a las exportaciones de granos y otros 100 productos. La medida se extenderá hasta el 31 de octubre.

“Con el objetivo de generar mayor oferta de dólares durante este período, hasta el 31 de octubre habrá retenciones cero para todos los granos”, anunció el vocero presidencial Manuel Adorni en redes sociales.

Noticia en Desarrollo…