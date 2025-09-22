El titular del Tesoro de Estados Unidos dijo que harán "lo que sea necesario para apoyar a Argentina"

El funcionario destacó además que las oportunidades para la inversión privada “siguen siendo amplias” y remarcó que “Argentina volverá a ser grande”.

Bessent reiteró su confianza en la agenda de disciplina fiscal y reformas impulsadas por el presidente Javier Milei, a la que calificó como “necesaria para romper con la larga historia de declive del país”.

El responsable del Tesoro norteamericano recordó que ya en abril había manifestado el compromiso de Estados Unidos con el pueblo argentino y con la gestión de Milei. Finalmente, adelantó que este martes se reunirá con el mandatario argentino en Manhattan, encuentro sobre el que brindarán mayores detalles tras su realización.

Milei mantendrá este martes 23 de septiembre una reunión bilateral con Doland Trump. Según confirmaron fuentes gubernamentales, el encuentro tendrá lugar en la ciudad de Nueva York y servirá para "seguir profundizando los lazos estratégicos".

Captura Milei Tesoro

La respuesta de Milei a Bessent

"Enorme agradecimiento a @SecScottBessent y al Presidente @realDonaldTrump por el apoyo incondicional al pueblo argentino, que hace dos años eligió dar vuelta un siglo de decadencia con mucho esfuerzo", expresó el Presidente minutos después de la publicación que realizó el secretario del Tesoro norteamericano.

Y concluyó: "Los que defendemos las ideas de la libertad debemos trabajar juntos para el bienestar de nuestros pueblos. Nos vemos el martes en NY".