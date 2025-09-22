Inicio Política Estados Unidos
El titular del Tesoro de Estados Unidos dijo que harán "lo que sea necesario para apoyar a Argentina"

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, aseguró que se barajan diferentes opciones de financiamiento para apoyar al gobierno de Javier Milei

Por UNO
Scott Bessent, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, dijo que para Washington Argentina es un “aliado sistémicamente importante” en América Latina y aseguró que el organismo “hará lo necesario, dentro de su mandato, para apoyar al país”.

Este lunes a través de una serie de mensajes publicados en la red X, Bessent sostuvo que “todas las opciones para la estabilización están sobre la mesa”, entre ellas líneas de swap, compras directas de divisas y adquisición de deuda soberana en dólares mediante el Fondo de Estabilización de Cambio del Tesoro.

El funcionario destacó además que las oportunidades para la inversión privada “siguen siendo amplias” y remarcó que “Argentina volverá a ser grande”.

Bessent reiteró su confianza en la agenda de disciplina fiscal y reformas impulsadas por el presidente Javier Milei, a la que calificó como “necesaria para romper con la larga historia de declive del país”.

El responsable del Tesoro norteamericano recordó que ya en abril había manifestado el compromiso de Estados Unidos con el pueblo argentino y con la gestión de Milei. Finalmente, adelantó que este martes se reunirá con el mandatario argentino en Manhattan, encuentro sobre el que brindarán mayores detalles tras su realización.

Milei mantendrá este martes 23 de septiembre una reunión bilateral con Doland Trump. Según confirmaron fuentes gubernamentales, el encuentro tendrá lugar en la ciudad de Nueva York y servirá para "seguir profundizando los lazos estratégicos".

La respuesta de Milei a Bessent

"Enorme agradecimiento a @SecScottBessent y al Presidente @realDonaldTrump por el apoyo incondicional al pueblo argentino, que hace dos años eligió dar vuelta un siglo de decadencia con mucho esfuerzo", expresó el Presidente minutos después de la publicación que realizó el secretario del Tesoro norteamericano.

Y concluyó: "Los que defendemos las ideas de la libertad debemos trabajar juntos para el bienestar de nuestros pueblos. Nos vemos el martes en NY".

