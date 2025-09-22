Cómo afecta el dólar a argentinos que envían remesas desde Estados Unidos

Paralelamente, los argentinos están buscando proteger sus ahorros, las cuentas en dólares crecieron un 17 % entre mayo y agosto de 2025. Éstas tendencias reflejan incertidumbre económica y expectativas de devaluaciones futuras.

En Estados Unidos, el presidente Donald Trump prometió reducir el costo de los alimentos. Sin embargo, sus políticas comerciales y migratorias, sumadas a fenómenos climáticos extremos, están acelerando la suba de precios en los supermercados, lo que reduce el poder adquisitivo de los hogares, incluso el de los argentinos que viven allí y envían dinero a sus familias.