Precios de alimentos en Estados Unidos: café, frutas y verduras suben por aranceles y clima extremo

Impacto directo en las familias

Más de la mitad de los estadounidenses reconocen que el costo de los comestibles es hoy una de sus principales fuentes de estrés financiero. Esto se refleja en cambios de hábitos de compra: los hogares de ingresos bajos y medios buscan sustitutos más económicos o migran hacia supermercados mayoristas.

“Los precios de los alimentos dominan las conversaciones en las mesas de la cocina y también se han convertido en un punto de conflicto político”, explicó David Ortega, economista de la Universidad Estatal de Michigan.

El caso del café y las frutas en Estados Unidos

El café se transformó en un símbolo del encarecimiento. Solo en agosto subió un 3,6 %, el mayor aumento mensual desde 2011. En lo que va del año, acumula un alza del 20,9 %, impulsada por aranceles del 50% a las importaciones de Brasil, principal proveedor de granos para Estados Unidos.

Otros alimentos básicos también registraron incrementos:

Tomates : +4,5 %, afectados por aranceles del 17 % tras el fin de un acuerdo comercial con México.

: +4,5 %, afectados por aranceles del 17 % tras el fin de un acuerdo comercial con México. Manzanas y lechuga : +3,5 % en ambos casos.

: +3,5 % en ambos casos. Bananas: +2,1 % en un solo mes.

El Departamento de Agricultura (USDA) recuerda que Estados Unidos depende del exterior para el 60 % de su fruta fresca y el 38 % de sus verduras frescas, lo que explica la fuerte incidencia de los aranceles en los precios.

Perspectivas y debate político

Un estudio del Laboratorio de Presupuesto de la Universidad de Yale advierte que, si los gravámenes actuales se mantienen, los precios de los alimentos podrían aumentar un 3,4 % en el corto plazo y mantenerse un 2,5 % más altos en el largo plazo.

Desde la Casa Blanca, el portavoz Kush Desai defendió la política económica del presidente Trump, asegurando que un mes de datos “no marca una tendencia” y destacando acuerdos comerciales y compromisos de inversión “históricos” que, según la administración, sentarán las bases para una recuperación a largo plazo.

Los analistas señalan que la política arancelaria ha llevado la tasa efectiva de impuestos sobre importaciones al nivel más alto desde 1935, lo que presiona directamente a las góndolas de los supermercados.