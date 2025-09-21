Esta producción se filmó en 1997 en La Plata (Buenos Aires) y en Uspallata (Mendoza). La llegada de Brad Pitt a la provincia del Sol y del buen vino generó un revuelo de periodistas de todo el país que quería captarlo en sus momentos libres.

Esta película fue dirigida por Jean-Jacques Annaud y basada en el libro autobiográfico en el que Heinrich Harrer narra el tiempo que pasó en el Tíbet y su amistad con el Dalai Lama.

Armamos dos poblaciones completas, la de ficción y la del equipo técnico. Eran como dos mundos paralelos. Hubo empleo para toda la provincia. Zonas que habían estado completamente paradas alquilamos todos los galpones que había para hacer estudios. Se hacía todo ahí al mismo tiempo, aseguró Ana Aizenberg, productora asociada de la película.

Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal (2008)

Esta película se filmó en las Cataratas del Iguazú (Misiones), especialmente las escenas de persecución en el agua con un bote anfibio.

La Misión (1986)

Esta producción fue filmada en las cataratas del Iguazú. La protagonizaron Jeremy Irons, Robert De Niro y contó la música de Ennio Morricone.

El renacido (2015)

La película que le valió su primer premio Oscar a Leonardo Di Caprio se filmó en Ushuaia (Tierra del Fuego). La producción se estaba llevando a cabo en Canadá, pero con el correr de las semanas se quedaron sin nieve en las locaciones y tuvieron que trasladar todo al sur de nuestro país.

Focus (2015)

La película de Will Smith y Margot Robbie se filmó en Caminito, Retiro, Puerto Madero, San Telmo y Recoleta. Esta producción fue dirigida por Glenn Ficarra y John Requa.

La primera escena en la Ciudad de Buenos Aires es en el Círculo Militar, específicamente en el ex Palacio Paz, uno de los principales exponentes del estilo academicista francés en la ciudad, inaugurado en 1914 y ubicado en el barrio de Retiro.