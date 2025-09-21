Inicio Series y películas Netflix
Netflix: la película que llegó este 2025 al catálogo y juega al filo de lo prohibido

Esta imperdible película de Netflix, que cuenta con una trama que no te dejará respirar, es una gran opción para ver entre todas las series y películas

Miguel Guayama
Las actrices Leighton Meester y Minka Kelly son las protagonistas principales de la película de Netflix. 

Cuando los usuarios de Netflix buscan cómo entretenerse frente a la pantalla, sucede que muchas veces no saben que elegir entre tantas series y películas. En ese sentido y para ayudar a los indecisos, hay una película de drama y suspenso que todo el mundo debería presenciar y es muy recomendable.

Estamos hablando de la película estadounidense Peligrosa compañía, una producción de 2011 que te hará vibrar y seguramente jugará con tus sentimientos.

Este drama psicológico, dirigido por Cristian Christiansen y escrita por Son y Mallhi, tiene como protagonistas principales Leighton Meester y Minka Kelly.

Sara y Rebecca, dos chicas que conviven en un cuarto mientras cursan la universidad, una de ellas muy obsesiva y una serie de hechos escalofriantes, hacen de esta película una gran manera de ponerle pimienta al fin de semana.

El estreno de esta película en la cartelera de Netflix fue en julio de 2025, en una producción de profunda intriga que dura 1 hora y 31 minutos.

netflix-pelicula-peligrosa-compañia
La película de Netflix tiene como eje central a la obsesión.

Netflix: de qué trata la película Peligrosa compañía

Lo que sucede dentro de la habitación de dos chicas que son compañeros de la Universidad, toma ribetes impensados. Por un lado, está Sara (Minka Kelly), quién permitió que Rebecca (Leighton Meester) fuera su compañera de cuarto, sin saber ni imaginarse que sería acarreada a una serie de acontecimientos escalofriantes y peligrosos.

netflix-peligrosa-compañia-pelicula
La trama de la película de Netflix tiene en el centro de la escena a dos amigas que conviven en un cuarto universitario.

Reparto de la Peligrosa compañía, película de Netflix

  • Leighton Meester (Rebecca Evans)
  • Minka Kelly (Sara Matthews)
  • Cam Gigandet (Stephen)
  • Danneel Harris (Irene Crew)
  • Matt Lanter (Jason Tanner)
  • Alyson Michalka (Tracy Morgan)
  • Katerina Graham (Kim)
  • Jerrika Hinton (Shiana)

Tráiler de la Peligrosa compañía, película de Netflix

Embed - The Roommate - Trailer Subtitulado En Español

Dónde ver la película Peligrosa compañía, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Peligrosa compañía se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película The Roommate no está disponible en Netflix.
  • España: la película Peligrosa compañía se puede ver en Netflix.

