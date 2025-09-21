Netflix: la película que llegó este 2025 al catálogo y juega al filo de lo prohibido

Sara y Rebecca, dos chicas que conviven en un cuarto mientras cursan la universidad, una de ellas muy obsesiva y una serie de hechos escalofriantes, hacen de esta película una gran manera de ponerle pimienta al fin de semana.

El estreno de esta película en la cartelera de Netflix fue en julio de 2025, en una producción de profunda intriga que dura 1 hora y 31 minutos.

netflix-pelicula-peligrosa-compañia La película de Netflix tiene como eje central a la obsesión.

Netflix: de qué trata la película Peligrosa compañía

Lo que sucede dentro de la habitación de dos chicas que son compañeros de la Universidad, toma ribetes impensados. Por un lado, está Sara (Minka Kelly), quién permitió que Rebecca (Leighton Meester) fuera su compañera de cuarto, sin saber ni imaginarse que sería acarreada a una serie de acontecimientos escalofriantes y peligrosos.

netflix-peligrosa-compañia-pelicula La trama de la película de Netflix tiene en el centro de la escena a dos amigas que conviven en un cuarto universitario.

Reparto de la Peligrosa compañía, película de Netflix

Leighton Meester (Rebecca Evans)

Minka Kelly (Sara Matthews)

Cam Gigandet (Stephen)

Danneel Harris (Irene Crew)

Matt Lanter (Jason Tanner)

Alyson Michalka (Tracy Morgan)

Katerina Graham (Kim)

Jerrika Hinton (Shiana)

Tráiler de la Peligrosa compañía, película de Netflix

Embed - The Roommate - Trailer Subtitulado En Español

Dónde ver la película Peligrosa compañía, según la zona geográfica