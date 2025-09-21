Inicio Series y películas Netflix
Streaming

Netflix: recién se estrena la película de amor más mágica y es imposible verla sin llorar

Netflix sigue sorprendiendo con nuevas series y películas que conquistan al público. Esta historia mezcla drama, romance y fantasía para emocionar desde el primer minuto.

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Es una película tailandesa que acaba de estrenar en Netflix. 

Es una película tailandesa que acaba de estrenar en Netflix. 

Acaba de llegar a Netflix una tremenda producción tailandesa que promete arrasar entre todas las series y películas del género del drama romántico. Se trata de El mismo día contigo, que desarrolla una historia atravesada por elementos del realismo mágico, como los bucles temporales.

El mismo día contigo estrenó en Netflix el jueves 18 de septiembre de 2025 y está dirigida por Yanyong Kuruaungkoul. Es un drama para reír que tiene una historia romántica especial.

La nueva película de Netflix tiene una duración de 2 horas en las que la protagonista está atrapada en un día que se repite (su peor día). No solo es un mecanismo para generar drama, sino que se usa también como símbolo: las rutinas, los errores, las decisiones que dejamos pasar.

el mismo día contigo- netflix (2)
El mismo día contigo es una película romántica que acaba de estrenar en Netflix.

El mismo día contigo es una película romántica que acaba de estrenar en Netflix.

Netflix: de qué trata la película El mismo día contigo

La sinopsis de la película El mismo día contigo versa: “Atrapada en un bucle temporal, una conservadora de museo revive el día en que todo sale mal y debe ir más allá de su vida perfecta para liberarse”.

La arrogante Mesa (Toey Jarinporn) queda atrapada en un bucle temporal. ¿Podrá su mentor Ben (Great Warintorn) ayudarla a escapar mientras su vínculo con ella se profundiza?

el mismo día contigo- netflix (1)
El mismo día contigo estrenó en Netflix el 18 de septiembre de 2025.

El mismo día contigo estrenó en Netflix el 18 de septiembre de 2025.

La película no es solo comedia romántica; le da importancia a lo personal: aceptar imperfecciones, enfrentar fracasos, tomar decisiones difíciles. Es un llamado a aprender de lo que uno considera “para atrás” y usarlo como impulso.

Netflix: tráiler de El mismo día contigo

Embed - EL MISMO DIA CONTIGO | TRAILER ESPAÑOL | 18 Septiembre/25 - NETFLIX

Netflix: de qué trata la película El mismo día contigo

  • Jarinporn Joonkiat (Mesa)
  • Warintorn Panhakarn (Ben)
  • Charlette Wasita Hermenau (Ning)
  • Trisanu Soranun (Tul)
  • Metinee Kingpayome (Red Ribbon Goddess)
  • Jaturong Mokjok (Chinlin Ambassador)
  • Watcharapol Nonpakdee (Ped)
  • Thanatchaporn Utsahajit (Mo)
  • Ratchaneeboon Pheinwikraisophon (Lin)

Dónde ver la película El mismo día contigo, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película El mismo día contigo se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película El mismo día contigo se puede ver en Netflix.
  • España: la película El mismo día contigo se puede ver en Netflix.

Temas relacionados:

Te puede interesar