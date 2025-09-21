Netflix: recién se estrena la película de amor más mágica y es imposible verla sin llorar

El mismo día contigo estrenó en Netflix el jueves 18 de septiembre de 2025 y está dirigida por Yanyong Kuruaungkoul. Es un drama para reír que tiene una historia romántica especial.

La nueva película de Netflix tiene una duración de 2 horas en las que la protagonista está atrapada en un día que se repite (su peor día). No solo es un mecanismo para generar drama, sino que se usa también como símbolo: las rutinas, los errores, las decisiones que dejamos pasar.