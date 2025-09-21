Netflix: recién se estrena la película de amor más mágica y es imposible verla sin llorar

el mismo día contigo- netflix (2)
El mismo día contigo es una película romántica que acaba de estrenar en Netflix.
Netflix: de qué trata la película El mismo día contigo
La sinopsis de la película El mismo día contigo versa: “Atrapada en un bucle temporal, una conservadora de museo revive el día en que todo sale mal y debe ir más allá de su vida perfecta para liberarse”.
La arrogante Mesa (Toey Jarinporn) queda atrapada en un bucle temporal. ¿Podrá su mentor Ben (Great Warintorn) ayudarla a escapar mientras su vínculo con ella se profundiza?
el mismo día contigo- netflix (1)
El mismo día contigo estrenó en Netflix el 18 de septiembre de 2025.
La película no es solo comedia romántica; le da importancia a lo personal: aceptar imperfecciones, enfrentar fracasos, tomar decisiones difíciles. Es un llamado a aprender de lo que uno considera “para atrás” y usarlo como impulso.
Netflix: tráiler de El mismo día contigo
Embed - EL MISMO DIA CONTIGO | TRAILER ESPAÑOL | 18 Septiembre/25 - NETFLIX
Netflix: de qué trata la película El mismo día contigo
- Jarinporn Joonkiat (Mesa)
- Warintorn Panhakarn (Ben)
- Charlette Wasita Hermenau (Ning)
- Trisanu Soranun (Tul)
- Metinee Kingpayome (Red Ribbon Goddess)
- Jaturong Mokjok (Chinlin Ambassador)
- Watcharapol Nonpakdee (Ped)
- Thanatchaporn Utsahajit (Mo)
- Ratchaneeboon Pheinwikraisophon (Lin)
Dónde ver la película El mismo día contigo, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película El mismo día contigo se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película El mismo día contigo se puede ver en Netflix.
- España: la película El mismo día contigo se puede ver en Netflix.