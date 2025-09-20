Por temor a la guerra de bandas en una escuela de Las Heras los alumnos dejaron de ir a clases

Según relató, en los últimos días se registraron enfrentamientos dentro y fuera de la escuela, incluso con alumnos que se sacaron fotos con armas para las redes sociales. Pese a la gravedad de los hechos, la respuesta oficial les parece insuficiente a los docentes de la institución.

Preocupación por aulas vacías por la guerra de bandas en Las Heras

Docentes de la Tejada Gómez explicaron que la situación llegó a un punto crítico: los alumnos directamente dejaron de ir a clases. La convivencia con la guerra de bandas se volvió insostenible y el temor de quedar en medio de los conflictos barriales se instaló entre las familias.

“Los chicos no están viniendo porque la violencia es parte del día a día”, explicó la docente. Hay que tener en cuenta que el miércoles pasado se desató una pelea muy violenta a la salida de la escuela por la que debió intervenir la Policía.

guerra de bandas escuela armando tejada gomez las heras El miércoles pasado hubo pánico entre los alumnos y docentes por la guerra de bandas en Las Heras. Imagen ilustrativa.

La profesora expresó que si bien hay distintos profesionales interviniendo en la escuela, lo que sucede los supera. Además, tienen miedo de hablar y ser sancionados.

La Dirección General de Escuelas consideró que se trata de un problema “externo” al establecimiento y a los alumnos. Por eso, la medida ofrecida fue la organización de una jornada de reflexión sobre la violencia escolar. Además, se dispuso custodia policial durante algunos días, aunque las autoridades de la institución desconocen si esa protección continuará en la próxima semana.

La violencia social se traslada a la escuela

El caso de la escuela Armando Tejada Gómez no es aislado. En Mendoza se registraron episodios de enorme gravedad en escuelas: el caso de una chica de 14 años de La Paz que ingresó con un arma de fuego, disparó al aire y luego se atrincheró durante cinco horas en el patio; o el de un alumno de la misma comuna que llevó un cuchillo a clases, según se conoció esta semana.

Estos hechos reflejan cómo la violencia social permea los espacios educativos y expone a niños y adolescentes a situaciones extremas.