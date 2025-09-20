netflix-mis-dos-vidas.jpg
Lili Reinhart es la protagonista de la película de Netflix Las dos vidas.
Netflix: de qué trata la película Mis dos vidas
La película Mis dos vidas centra au historia en Natalie Bennett, interpretada por Lili Reinhart, quien queda dividida en dos realidades paralelas en las que tendrá que surfear. Por un lado, tiene que experimentar el quedar embarazada muy joven y ser madre en Texas. Y por otro, abocarse a su carrera profesional en Los Ángeles. Ambas vidas la harán redescubrirse, como nunca hubiese imaginado.
Natalie está por graduarse de la universidad y vive un momento decisivo. Justo en la víspera de su graduación tiene una noche con su amigo Gabe (Danny Ramirez). Luego siente náuseas y piensa que quizá quedó embarazada, por lo que decide hacerse una prueba de embarazo, lo que dispara algo muy especial: a partir de ese momento, la historia se bifurca en dos realidades paralelas, dependiendo de si el resultado es positivo o negativo.
Netflix-Mis-dos-vidas2.jpg
La película las dos vidas se desarrolla en dos realidades paralelas.
Las dos vidas:
-
Vida A: Natalie queda embarazada. Se queda en su pueblo natal, cría al bebé con Gabe, pero renuncia a ciertos sueños profesionales para asumir las responsabilidades de la maternidad. En esa versión, su vida se vuelve más de hogar, familia, obligaciones, sacrificios y en algunos momentos de duda acerca de lo que dejó atrás.
-
Vida B: Natalie no queda embarazada. Se muda a Los Ángeles para perseguir su sueño de trabajar en animación y se enfoca en su carrera artística. Conoce nuevas personas, vive amores y desilusiones profesionales, y tiene que lidiar con los retos personales y laborales que implica “hacer lo que siempre quiso”.
Netflix: tráiler de la película Mis dos vidas
Embed - Mis dos vidas (2022) | Tráiler Oficial Doblado Español LatinoHD
Reparto de Mis dos vidas, película de Netflix
- Lili Reinhart (Natalie Bennett)
- Danny Ramirez (Gabe)
- David Corenswet (Jake)
- Aisha Dee (Cara)
- Andrea Savage (Tina Bennett)
- Luke Wilson (Rick Bennett)
- Nia Long (Lucy Galloway)
Dónde ver la película Mis dos vidas, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Mis dos vidas se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Look Both Ways se puede ver en Netflix.
- España: la película Mis dos vidas se puede ver en Netflix.