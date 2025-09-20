Bajo la premisa de "¿Y qué pasaría si...?", la película desarrolla la historia de una joven en dos realidades paralelas, tras hacerse una prueba de embarazo. Se trata de Mis dos vidas, un drama dirigido por Wanuri Kahiu que dura casi 2 horas y se puede ver en Netflix desde agosto de 2022.

Mis dos vidas "es encantadora y divertida y mejora gracias a su talentosa estrella", consideraron los críticos especializados de Decider. Mientras tanto, para Ready Steady Cut, "esta es posiblemente una de las mejores películas de Netflix del año (2022), y es obligatoria verla por el mensaje".