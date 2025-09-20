Lili Reinhart es la protagonista de esta comedia dramática de Netflix. 

Lili Reinhart es la protagonista de esta comedia dramática de Netflix. 

Netflix tiene un catálogo de series y películas que llaman la atención de los suscriptores debido a sus fascinante tramas y sus repartos estelares. Lili Reinhart, la reconocida actriz norteamericana, es la protagonista de una comedia romántica que todos deberían ver.

Bajo la premisa de "¿Y qué pasaría si...?", la película desarrolla la historia de una joven en dos realidades paralelas, tras hacerse una prueba de embarazo. Se trata de Mis dos vidas, un drama dirigido por Wanuri Kahiu que dura casi 2 horas y se puede ver en Netflix desde agosto de 2022.

Mis dos vidas "es encantadora y divertida y mejora gracias a su talentosa estrella", consideraron los críticos especializados de Decider. Mientras tanto, para Ready Steady Cut, "esta es posiblemente una de las mejores películas de Netflix del año (2022), y es obligatoria verla por el mensaje".

netflix-mis-dos-vidas.jpg
Lili Reinhart es la protagonista de la pel&iacute;cula de Netflix Las dos vidas.&nbsp;

Lili Reinhart es la protagonista de la película de Netflix Las dos vidas.

Netflix: de qué trata la película Mis dos vidas

La película Mis dos vidas centra au historia en Natalie Bennett, interpretada por Lili Reinhart, quien queda dividida en dos realidades paralelas en las que tendrá que surfear. Por un lado, tiene que experimentar el quedar embarazada muy joven y ser madre en Texas. Y por otro, abocarse a su carrera profesional en Los Ángeles. Ambas vidas la harán redescubrirse, como nunca hubiese imaginado.

Natalie está por graduarse de la universidad y vive un momento decisivo. Justo en la víspera de su graduación tiene una noche con su amigo Gabe (Danny Ramirez). Luego siente náuseas y piensa que quizá quedó embarazada, por lo que decide hacerse una prueba de embarazo, lo que dispara algo muy especial: a partir de ese momento, la historia se bifurca en dos realidades paralelas, dependiendo de si el resultado es positivo o negativo.

Netflix-Mis-dos-vidas2.jpg
La pel&iacute;cula las dos vidas se desarrolla en dos realidades paralelas.&nbsp;

La película las dos vidas se desarrolla en dos realidades paralelas.

Las dos vidas:

  • Vida A: Natalie queda embarazada. Se queda en su pueblo natal, cría al bebé con Gabe, pero renuncia a ciertos sueños profesionales para asumir las responsabilidades de la maternidad. En esa versión, su vida se vuelve más de hogar, familia, obligaciones, sacrificios y en algunos momentos de duda acerca de lo que dejó atrás.

  • Vida B: Natalie no queda embarazada. Se muda a Los Ángeles para perseguir su sueño de trabajar en animación y se enfoca en su carrera artística. Conoce nuevas personas, vive amores y desilusiones profesionales, y tiene que lidiar con los retos personales y laborales que implica “hacer lo que siempre quiso”.

Netflix: tráiler de la película Mis dos vidas

Mis dos vidas (2022) | Tráiler Oficial Doblado Español LatinoHD

Reparto de Mis dos vidas, película de Netflix

  • Lili Reinhart (Natalie Bennett)
  • Danny Ramirez (Gabe)
  • David Corenswet (Jake)
  • Aisha Dee (Cara)
  • Andrea Savage (Tina Bennett)
  • Luke Wilson (Rick Bennett)
  • Nia Long (Lucy Galloway)

Dónde ver la película Mis dos vidas, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Mis dos vidas se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Look Both Ways se puede ver en Netflix.
  • España: la película Mis dos vidas se puede ver en Netflix.

