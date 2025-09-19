Inicio Series y películas Netflix
Streaming

Netflix: tiene apenas 7 capítulos la serie de drama y romance que mejor se ajusta al fin de semana

Esta serie de 2025 que propone Netflix, es la mejor opción para los usuarios cuando no saben qué elegir entre tantas series y películas

Miguel Guayama
Por Miguel Guayama [email protected]
La actriz Amalia Uys y el actor Armand Aucamp son los protagonistas principales de la aclamada serie de Netflix.

La actriz Amalia Uys y el actor Armand Aucamp son los protagonistas principales de la aclamada serie de Netflix.

Cuando llega el fin de semana y uno comienza a navegar por el catálogo de series y películas tratando de elegir una buena opción para ver tranquilo y bajarse de la rutina diaria, muchas veces es recomendable acudir a las recomendaciones de los usuarios de Netflix.

Y los suscriptores que prefieren las producciones de drama y romance, le han dado muy buenas valoraciones a la serie Volver a florecer, una entrega sudafricana de 2025 que ofrece una historia tan desgarradora como encantadora.

Esta serie que es perfecta para maratonear, está protagonizada por Amalia Uys y Armand Aucamp, quiénes le dan vida a un relato que toca temas sensibles, como la muerte de un ser querido y las segundas oportunidades en el amor.

Este drama romántico de Netflix, que es el plan perfecto para ver acompañado, se estrenó en la plataforma a fines de febrero de 2025, con un total de 7 capítulos, de aproximadamente 45 minutos de duración cada uno.

Así como el público la destacó como una opción agradable para ver en la pantalla de Netflix, la crítica le dedicó aceptables valoraciones, por las temáticas que aborda el guión escrito por Louis Swart, dirigido por Nina Swart.

netflix-serie-volver-a-florecer-streaming
La serie de Netflix tiene 7 cap&iacute;tulos, ideales para liquidarlos el fin de semana.

La serie de Netflix tiene 7 capítulos, ideales para liquidarlos el fin de semana.

Netflix: de qué trata la serie Volver a florecer

La serie que ofrece Netflix gira en torno a Fleur (Amalia Uys), una madre soltera que hace de todo para salvar su restaurante y pasa por un intenso momento de desgracia por la muerte de su esposo. Pero no puede detener la crisis y lo termina perdiendo todo. Buscando una nueva oportunidad, Fleur intentará comenzar de nuevo, mudándose a su ciudad natal: la bella Wilderness, un pueblo costero ubicado en la provincia del Cabo Occidental, Sudáfrica.

netflix-volver-a-florecer-italia
La actriz Amalia Uys la rompe como protagonista principal de la serie de Netflix.

La actriz Amalia Uys la rompe como protagonista principal de la serie de Netflix.

Reparto de Volver a florecer, serie de Netflix

  • Amalia Uys (Fleur)
  • Armand Aucamp (Werner)
  • Michelle Botes (Abigail)
  • Jane de Wet (Kelly)
  • Dawid Minnaar (Jonathan)
  • Edwin van der Walt (André)
  • Christia Visser (Lucy)

Tráiler de Volver a florecer, serie de Netflix

Embed - VOLVER A FLORECER | SERIE TRAILER ESPAÑOL | 28 Febrero/25 - NETFLIX

Dónde ver la serie Volver a florecer, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie Volver a florecer se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie Tuiskoms se puede ver en Netflix.
  • España: la serie Volver a florecer se puede ver en Netflix.

Temas relacionados:

Te puede interesar