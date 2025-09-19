Netflix: tiene apenas 7 capítulos la serie de drama y romance que mejor se ajusta al fin de semana

Este drama romántico de Netflix, que es el plan perfecto para ver acompañado, se estrenó en la plataforma a fines de febrero de 2025, con un total de 7 capítulos, de aproximadamente 45 minutos de duración cada uno.

Así como el público la destacó como una opción agradable para ver en la pantalla de Netflix, la crítica le dedicó aceptables valoraciones, por las temáticas que aborda el guión escrito por Louis Swart, dirigido por Nina Swart.

netflix-serie-volver-a-florecer-streaming La serie de Netflix tiene 7 capítulos, ideales para liquidarlos el fin de semana.

Netflix: de qué trata la serie Volver a florecer

La serie que ofrece Netflix gira en torno a Fleur (Amalia Uys), una madre soltera que hace de todo para salvar su restaurante y pasa por un intenso momento de desgracia por la muerte de su esposo. Pero no puede detener la crisis y lo termina perdiendo todo. Buscando una nueva oportunidad, Fleur intentará comenzar de nuevo, mudándose a su ciudad natal: la bella Wilderness, un pueblo costero ubicado en la provincia del Cabo Occidental, Sudáfrica.

netflix-volver-a-florecer-italia La actriz Amalia Uys la rompe como protagonista principal de la serie de Netflix.

Reparto de Volver a florecer, serie de Netflix

Amalia Uys (Fleur)

Armand Aucamp (Werner)

Michelle Botes (Abigail)

Jane de Wet (Kelly)

Dawid Minnaar (Jonathan)

Edwin van der Walt (André)

Christia Visser (Lucy)

Tráiler de Volver a florecer, serie de Netflix

