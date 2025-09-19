Es una serie polaca que s epuede ver en Netflix. 

Netflix tiene una gran cantidad de suscriptores a nivel mundial, debido a su rico catálogo de series y películas. Diariamente, la plataforma de la N roja se renueva, dando paso a nuevas producciones. Muchas de ellas, quedan perdidas entre todas las ofertas.

Es por eso que te queremos contar sobre Solo una mirada, una serie polaca de solo 6 capítulos que está protagonizada por Maria Debska, Cézary Lukaszewicz y Piotr Stramowski. La historia está basada en la novela del exitoso Harlan Coben y es una combinación de suspenso con drama familiar.

La serie de Netflix estrenó el 5 de marzo de 2025 y es una oferta ideal para los amantes del suspenso psicológico, thrillers familiares y dramas intensos con giros sorprendentes.

Netflix: de qué trata la serie Solo una mirada

La historia de Solo una mirada gira en torno a Greta (interpretada por Maria Debska), una mujer cuya vida da un giro inesperado tras descubrir una antigua fotografía en la que aparece su esposo Jacek (interpretado por Cézary Lukaszewicz) junto a varias personas. Lo inquietante es que una de las figuras en la imagen tiene el rostro tachado.

Intrigada por el hallazgo, Greta intenta confrontar a su esposo, pero descubre que ha desaparecido misteriosamente. Pronto, recibe la terrible noticia de que Jacek ha sido secuestrado, y sus hijos comienzan a recibir amenazas, lo que convierte su vida en una pesadilla.

A medida que Greta se adentra en la búsqueda de respuestas, antiguos traumas del pasado resurgen, obligándola a enfrentarse a secretos ocultos durante años. La verdad detrás de la fotografía podría destruir todo lo que creía conocer.

Netflix: tráiler de Solo una mirada

Reparto de Solo una mirada, serie de Netflix

  • Maria Debska (Greta)
  • Cézary Lukaszewicz (Jacek)
  • Piotr Stramowski
  • Miroslaw Zbrojewicz
  • Marta Malikowska
  • Miroslaw Haniszewski
  • Monika Krzywkowska

Dónde ver la serie Solo una mirada, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie Solo una mirada se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie Solo una mirada se puede ver en Netflix.
  • España: la serie Solo una mirada se puede ver en Netflix.

