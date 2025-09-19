netflix-solo-una-mirada.jpg
Netflix: de qué trata la serie Solo una mirada
La historia de Solo una mirada gira en torno a Greta (interpretada por Maria Debska), una mujer cuya vida da un giro inesperado tras descubrir una antigua fotografía en la que aparece su esposo Jacek (interpretado por Cézary Lukaszewicz) junto a varias personas. Lo inquietante es que una de las figuras en la imagen tiene el rostro tachado.
Intrigada por el hallazgo, Greta intenta confrontar a su esposo, pero descubre que ha desaparecido misteriosamente. Pronto, recibe la terrible noticia de que Jacek ha sido secuestrado, y sus hijos comienzan a recibir amenazas, lo que convierte su vida en una pesadilla.
A medida que Greta se adentra en la búsqueda de respuestas, antiguos traumas del pasado resurgen, obligándola a enfrentarse a secretos ocultos durante años. La verdad detrás de la fotografía podría destruir todo lo que creía conocer.
Netflix: tráiler de Solo una mirada
Embed - Solo una mirada ( 2025 ) Trailer Miniserie - Español Latino
Reparto de Solo una mirada, serie de Netflix
- Maria Debska (Greta)
- Cézary Lukaszewicz (Jacek)
- Piotr Stramowski
- Miroslaw Zbrojewicz
- Marta Malikowska
- Miroslaw Haniszewski
- Monika Krzywkowska
Dónde ver la serie Solo una mirada, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Solo una mirada se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Solo una mirada se puede ver en Netflix.
- España: la serie Solo una mirada se puede ver en Netflix.