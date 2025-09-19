netflix-solo-una-mirada.jpg

Netflix: de qué trata la serie Solo una mirada

La historia de Solo una mirada gira en torno a Greta (interpretada por Maria Debska), una mujer cuya vida da un giro inesperado tras descubrir una antigua fotografía en la que aparece su esposo Jacek (interpretado por Cézary Lukaszewicz) junto a varias personas. Lo inquietante es que una de las figuras en la imagen tiene el rostro tachado.

Intrigada por el hallazgo, Greta intenta confrontar a su esposo, pero descubre que ha desaparecido misteriosamente. Pronto, recibe la terrible noticia de que Jacek ha sido secuestrado, y sus hijos comienzan a recibir amenazas, lo que convierte su vida en una pesadilla.

solo una mirada 1

A medida que Greta se adentra en la búsqueda de respuestas, antiguos traumas del pasado resurgen, obligándola a enfrentarse a secretos ocultos durante años. La verdad detrás de la fotografía podría destruir todo lo que creía conocer.

Netflix: tráiler de Solo una mirada

Embed - Solo una mirada ( 2025 ) Trailer Miniserie - Español Latino

Reparto de Solo una mirada, serie de Netflix

Maria Debska (Greta)

Cézary Lukaszewicz (Jacek)

Piotr Stramowski

Miroslaw Zbrojewicz

Marta Malikowska

Miroslaw Haniszewski

Monika Krzywkowska

Dónde ver la serie Solo una mirada, según la zona geográfica