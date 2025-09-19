La serie de Netflix que te transportará a una época llena de drama en solo 7 capítulos

Estamos hablando de una serie que está ambientada en la Segunda Guerra Mundial, y es que un grupo que conforma el Comité de Emergencia tras la caída de Francia en el 1940. La oferta de época de Netflix se encuentra basada en una reconocida novela, pero muchos aseguran que tiene tintes de relatos reales, lo cual lo hace mucho más atractivo para los suscriptores.

Las historias de resiliencia y heroísmo tienen una alta tasa de reproducción y de valoraciones, dentro del catálogo de series y películas de Netflix, y en parte es en este detalle que se explica el éxito de la serie. Las críticas a este relato han sido excelentes, y es por eso mismo que se ha mantenido entre las primeras 10 opciones dentro del género en la plataforma de streaming durante mucho tiempo.

Netflix decidió incorporar esta serie al catálogo de series y películas, a mediados del 2022, y desde entonces ha pasado a ser de las mejores historias de época de toda la plataforma.

Netflix: de qué trata la serie Transatlántico

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie de época, Transatlántico centra su historia en: "Marsella, 1940. Dos estadounidenses y sus aliados organizan una operación para rescatar a los artistas, escritores y refugiados que huyen de Europa durante la guerra".

Con una historia de época atractiva e intensa, la serie se ganó su lugar entre las mejores ofertas de época en Netflix.

Reparto de Transatlántico, la serie de Netflix

Dónde ver la serie Transatlántico, según la zona geográfica