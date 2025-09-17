La serie insuperable de Netflix por la que los suscriptores piden más

Estamos hablando de una serie que surge del famoso cómic Archie, aunque esta vez, Netflix lo ha hecho con un tinte mucho más oscuro y moderno. La oferta del catálogo de series y películas, que se destaca entre las aclamadas por el público, tiene un total de 137 capítulos, dividido a lo largo de 7 temporadas.
La serie ha sabido mantenerse en la cima incluso a 2 años de haber estrenado su último capítulo en el catálogo de series y películas de Netflix. El relato de misterio y suspenso ha sido algo único, tan atrapante que en ningún momento la oferta se vuelve tediosa o llena del famoso relleno.
La llegada de esta serie al catálogo de series y películas de Netflix se dio en el 2017, y desde entonces es una de las mejores ofertas de suspenso de la plataforma.
Embed - Riverdale - Temporada 1 - Tráiler #1 - Subtitulado al Español
De que trata Riverdale, la serie de Netflix
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie superexitosa a nivel mundial, Riverdale centra su historia en: "El paso a la edad adulta incluye sexo, romance, escuela y familia. Para Archie y sus amigos, también hay misterios oscuros".
El éxito de la serie se puede ver en algo tan simple como en la cantidad de ofertas, y es que la historia de Netflix tiene un total de 7 temporadas.
La serie es una de las más icónicas y exitosas de Netflix.
Reparto de Riverdale, la serie de Netflix
- K.J. Apa
- Lili Reinhart
- Camila Mendes
- Cole Sprouse
- Casey Cott
- Luke Perry
- Marisol Nichols
- Madelaine Petsch
- Mädchen Amick
- Ashleigh Murray
- Skeet Ulrich
- Lochlyn Munro
Dónde ver la serie Riverdale, según la zona geográfica
- Latinoamérica: Riverdale se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: Riverdale se puede ver en Netflix.
- España: Riverdale se puede ver en Netflix.