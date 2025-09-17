La serie insuperable de Netflix por la que los suscriptores piden más

El catálogo de series y películas de Netflix se destaca por tener ofertas para todos los gustos. Una serie ha pasado a ser de las más elegidas de los últimos 10 años, con una historia de las más icónicas y elegidas por los suscriptores, sumado a un relato alabado por la crítica: Riverdale.

Hay series y películas que pasan a la historia dentro del catálogo de Netflix, y es que, entre los suscriptores y crítica especializada, suman un número de reproducciones impensadas. La serie es justamente una de ellas, y es que sumergió al mundo entero, a un relato desbordado de misterio, drama y suspenso.

riverdale 2
La serie fue tan exitosa en Netflix, que llegó a las 7 temporadas.

Estamos hablando de una serie que surge del famoso cómic Archie, aunque esta vez, Netflix lo ha hecho con un tinte mucho más oscuro y moderno. La oferta del catálogo de series y películas, que se destaca entre las aclamadas por el público, tiene un total de 137 capítulos, dividido a lo largo de 7 temporadas.

La serie ha sabido mantenerse en la cima incluso a 2 años de haber estrenado su último capítulo en el catálogo de series y películas de Netflix. El relato de misterio y suspenso ha sido algo único, tan atrapante que en ningún momento la oferta se vuelve tediosa o llena del famoso relleno.

La llegada de esta serie al catálogo de series y películas de Netflix se dio en el 2017, y desde entonces es una de las mejores ofertas de suspenso de la plataforma.

De que trata Riverdale, la serie de Netflix

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie superexitosa a nivel mundial, Riverdale centra su historia en: "El paso a la edad adulta incluye sexo, romance, escuela y familia. Para Archie y sus amigos, también hay misterios oscuros".

El éxito de la serie se puede ver en algo tan simple como en la cantidad de ofertas, y es que la historia de Netflix tiene un total de 7 temporadas.

riverdale 3
La serie es una de las más icónicas y exitosas de Netflix.

Reparto de Riverdale, la serie de Netflix

  • K.J. Apa
  • Lili Reinhart
  • Camila Mendes
  • Cole Sprouse
  • Casey Cott
  • Luke Perry
  • Marisol Nichols
  • Madelaine Petsch
  • Mädchen Amick
  • Ashleigh Murray
  • Skeet Ulrich
  • Lochlyn Munro

Dónde ver la serie Riverdale, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: Riverdale se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: Riverdale se puede ver en Netflix.
  • España: Riverdale se puede ver en Netflix.

