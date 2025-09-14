Inicio Series y películas Netflix
Netflix: la serie dramática y de época de 14 capítulos que se basa en una historia real escandalosa

Se basa en una historia real y está ambientada en la Barcelona de los años 60. Está entre las series y películas sobre la mafia más aclamadas de Netflix

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Netflix: la serie dramática y de época de 14 capítulos que se basa en una historia real escandalosa

Las series y películas sobre la mafia, narcos y drogas son las favoritas de los suscriptores de plataformas de streaming y Netflix tiene una de las mejores. Se trata de Hache, un drama español de 2019 que se inspira en el caso real de Lucky Luciano y la ruta de la heroína.

Hache es una serie creada por Verónica Fernández que está ambientada en la Barcelona de 1960 y relata la vida de una trabajadora sexual que se infiltra en una peligrosa banda de narcotraficantes, con una historia romántica de por medio.

La serie disponible en Netflix cuenta con dos temporadas de 8 y 6 capítulos, respectivamente, y ha sido aclamada por la crítica internacional. Para Maritxu Olazabal del sitio Fuera de Series, Hache ofrece “una buena historia negra clásica. A mí me han convencido desde el primer momento”.


Hache es una serie española dramática que está basada en una historia real sobre una trabajadora sexual que se infiltra en el mundo del narcotráfico.

Como dato curioso, el nombre de la serie, “Hache”, tiene un doble significado. Por un lado, se refiere al sonido de la heroína (h) y, por el otro, al nombre de la protagonista, Helena.

Netflix: de qué trata la serie Hache

Hache sigue la historia de Helena (Adriana Ugarte), una mujer que se gana el corazón de un peligroso traficante de heroína. Así, termina alzándose en un elevado puesto del tráfico de heroína en la Barcelona de los años 60.


Hache es una serie dramática de 2 temporadas, de 8 y 6 capítulos.

Helena vivirá un proceso de aprendizaje que la hará llevar el control del tráfico de la droga dentro de una organización criminal que pertenece a uno de los criminales más prominentes del país: Malpica.

Hache es una serie de Netflix inspirada en hechos reales.

Netflix: tráiler de la serie Hache

Embed - HACHE Tráiler Español (2019) Netflix Serie

Reparto de Hache, serie de Netflix

  • Adriana Ugarte (Helena Olaya “Hache”)
  • Javier Rey (Malpica)
  • Eduardo Noriega (Alejandro Vinuesa)
  • Marc Martínez (Arístides)
  • Ingrid Rubio Celeste)
  • Pep Ambros (Julio Senovilla)
  • Núria Prims (Camino)

Dónde ver la serie Hache, según la zona geográfica

    • Latinoamérica: la serie Hache se puede ver en Netflix.
    • Estados Unidos: la serie Hache se puede ver en Netflix.
    • España: Misión: la serie Hache se puede ver en Netflix.

