Netflix: la serie dramática y de época de 14 capítulos que se basa en una historia real escandalosa

hache1 Hache es una serie española dramática que está basada en una historia real sobre una trabajadora sexual que se infiltra en el mundo del narcotráfico.

Como dato curioso, el nombre de la serie, “Hache”, tiene un doble significado. Por un lado, se refiere al sonido de la heroína (h) y, por el otro, al nombre de la protagonista, Helena.

Netflix: de qué trata la serie Hache

Hache sigue la historia de Helena (Adriana Ugarte), una mujer que se gana el corazón de un peligroso traficante de heroína. Así, termina alzándose en un elevado puesto del tráfico de heroína en la Barcelona de los años 60.

hache serie (1) Hache es una serie dramática de 2 temporadas, de 8 y 6 capítulos.

Helena vivirá un proceso de aprendizaje que la hará llevar el control del tráfico de la droga dentro de una organización criminal que pertenece a uno de los criminales más prominentes del país: Malpica.

Hache es una serie de Netflix inspirada en hechos reales.

Netflix: tráiler de la serie Hache

Reparto de Hache, serie de Netflix

Adriana Ugarte (Helena Olaya “Hache”)

Javier Rey (Malpica)

Eduardo Noriega (Alejandro Vinuesa)

Marc Martínez (Arístides)

Ingrid Rubio Celeste)

Pep Ambros (Julio Senovilla)

Núria Prims (Camino)

Dónde ver la serie Hache, según la zona geográfica