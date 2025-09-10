realeza La realeza es una serie subida de tono que estrenó en Netflix en abril de 2025 y tendrá otra temporada.

La serie de Netflix se firmó en varios palacios y fincas de la India, incluyendo el Palacio de la Ciudad de Jaipur, el Palacio de Rambagh y el St. Regis Resort de Goa, capturando la opulencia y la herencia del país.

Para Joel Keller de Decider, La realeza es "una comedia romántica divertida y atractiva que no intenta hacer pensar demasiado a su público, que puede ser justo lo que la gente necesita en este momento".

Netflix: de qué trata la serie La realeza

La sinopsis oficial de la serie La realeza reza: "Ella es una exitosa empresaria. Él es un apuesto heredero al trono. ¿Conseguirán compaginar su relación profesional con la sentimental cuando sus mundos opuestos se crucen?".

Cuando Aviraaj Singh (Ishaan Khatter), el heredero de la corona de Morpur aficionado del polo y las fiestas, se cruza con la responsable y eficiente ejecutiva Sophia Kanmani Shekhar (Bhumi Pednekar), nace una relación en la que hay tanta química como antipatía.

A regañadientes, tienen que colaborar para impedir la ruina de la disfuncional familia real de Aviraaj y salvar el negocio de alojamientos de lujo de ella de las garras de un grupo de despiadados inversores.

Dos mundos, el de la aristocracia en decadencia y el del capitalismo feroz, chocan y desatan un torbellino de ambiciones enfrentadas, romances candentes y momentos dignos de Instagram.

La realeza es una comedia romántica que retrata una vida palaciega de ensueño bajo el sol abrasador de la realeza.

Netflix: tráiler de la serie La realeza

Reparto de La realeza, serie de Netflix

Bhumi Pednekar (Sophia)

Ishaan Khatter (Aviraaj)

Sakshi Tanwar (Padmaja Devi/Paddy)

Zeenat Aman

Nora Fatehi

Vihaan Samat

Dino Morea

