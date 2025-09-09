Tras salir de un correccional de Marsella, Zach (Dylan Robert), de 17 años, se enamora de una joven prostituta llamada Sheherazade (Kenza Fortas). Pronto tendrá que enfrentarse a un dilema mientras trabaja como proxeneta.

El film narra -con un estilo hiperrealista que remite al cine de los hermanos Dardenne- los códigos del ojo por ojo del violento submundo delictivo, la dinámica de la comunidad árabe en esa ciudad y, en su último tercio, incursiona en el thriller judicial con sorprendentes resultados.

Netflix: de qué se trata la película Sheherazade

Zachary, de 17 años, sale de prisión. Rechazado por su madre, deambula por las calles de Marsella, donde conoce a Sheherazade, una joven trabajadora sexual. Se enamoran y Shéhérazade lo aloja en su habitación. Poco a poco, sin quererlo, Zach se convierte en el proxeneta de Sheherazade.

sheherazade1 Sheherazade. Es la multipremiada película francesa y que Netflix tiene en su catálogo.

Netflix: reparto de la película Sheherazade

Dylan Robert

Kenza Fortas

Idir Azougli

Trailer de la película Sheherazade

Dónde ver la película Sheherazade, según la zona geográfica