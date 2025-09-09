Kenza Fortas. Es la actriz francesa que se destaca en la película

Además de tener uno de los catálogos de series y película más completos, Netflix tiene algunas joyas escondidas, como por ejemplo esta estupenda película francesa multipremiada en Europa, Sheherazade.

Sheherazade. Es la joya escondida francesa que tiene Netflix.

Sheherazade, es la historia de amor entre Zachary (Dylan Robert), un muchacho de 17 años que sale de la cárcel en libertad condicional, y Sheherazade (Kenza Fortas), es una prostituta que trabaja en las sórdidas calles de Marsella.

Es el eje de esta impactante película de Marlin estrenada en Cannes 2018 y ganadora de decenas de premios, incluidos dos Jean Vigo y tres César (los Oscar franceses) a mejor ópera prima y a las revelaciones actorales para Robert y Fortas.

Tras salir de un correccional de Marsella, Zach (Dylan Robert), de 17 años, se enamora de una joven prostituta llamada Sheherazade (Kenza Fortas). Pronto tendrá que enfrentarse a un dilema mientras trabaja como proxeneta.

Zach tiene diecisiete años y está otra vez libre en Marsella, donde las calles y el amor de una joven prostituta dibujan los prematuros vestigios de un dilema trágico.

El film narra -con un estilo hiperrealista que remite al cine de los hermanos Dardenne- los códigos del ojo por ojo del violento submundo delictivo, la dinámica de la comunidad árabe en esa ciudad y, en su último tercio, incursiona en el thriller judicial con sorprendentes resultados.

Netflix: de qué se trata la película Sheherazade

Zachary, de 17 años, sale de prisión. Rechazado por su madre, deambula por las calles de Marsella, donde conoce a Sheherazade, una joven trabajadora sexual. Se enamoran y Shéhérazade lo aloja en su habitación. Poco a poco, sin quererlo, Zach se convierte en el proxeneta de Sheherazade.

Sheherazade. Es la multipremiada película francesa y que Netflix tiene en su catálogo.

Netflix: reparto de la película Sheherazade

  • Dylan Robert
  • Kenza Fortas
  • Idir Azougli

Trailer de la película Sheherazade

Embed - Shéhérazade trailer español

Dónde ver la película Sheherazade, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Sheherazade se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Sheherazade se puede ver en Netflix.
  • España: la película Sheherazade se puede ver en Netflix.

