Netflix y la serie argentina de 10 capítulos que arrasa con su historia subida de tono

A lo largo de los 10 capítulos que dura la historia, la serie nos lleva a lugares icónicos de Buenos Aires, tales como sitios como Lugano, Puerto Madero y Barrio Norte. Si bien su relato, destacado por el drama y las escenas subidas de tono, resultó atrapante, no convenció lo suficiente a Netflix para hacer una segunda temporada. Esta producción argentina, fue la primera íntegramente realizada para el catálogo de series y películas.
La serie fue incorporada al catálogo de series y películas de Netflix a inicios del 2018, y desde entonces ha pasado a ser una de las ofertas argentas más elegidas de la plataforma.
De qué trata Edha, serie de Netflix
De acuerdo a lo que detalla la sinopsis oficial de Netflix sobre la serie argentina subida de tono, Edha centra su historia en: "La vida de una exitosa diseñadora y madre soltera da un vuelco cuando conoce a un hombre misterioso. Una mezcla de venganza, pasión y oscuros secretos se avecina".
La serie apenas tiene 10 capítulos, y fue la primera producción original argentina para Netflix.
Su llegada a Netflix, si causó un gran revuelo, aunque decayó con el paso del tiempo.
Reparto de Edha, serie de Netflix
- Juana Viale
- Andrés Velencoso
- Delfina Chaves
- Pablo Echarri
- Osmar Nuñez
- Germán Palacios
- Juan Pablo Geretto
- Sofía Gala Castiglione
- Daniel Pacheco
- Daniel Hendler
- Flavio Mendoza
- Julieta Zylberberg
Dónde ver la serie Edha, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Edha se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Edha se puede ver en Netflix.
- España: la serie Edha se puede ver en Netflix.