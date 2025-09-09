Netflix y la serie argentina de 10 capítulos que arrasa con su historia subida de tono

A lo largo de los 10 capítulos que dura la historia, la serie nos lleva a lugares icónicos de Buenos Aires, tales como sitios como Lugano, Puerto Madero y Barrio Norte. Si bien su relato, destacado por el drama y las escenas subidas de tono, resultó atrapante, no convenció lo suficiente a Netflix para hacer una segunda temporada. Esta producción argentina, fue la primera íntegramente realizada para el catálogo de series y películas.

La serie fue incorporada al catálogo de series y películas de Netflix a inicios del 2018, y desde entonces ha pasado a ser una de las ofertas argentas más elegidas de la plataforma.

Embed - EDHA | Tráiler Oficial | Netflix

De qué trata Edha, serie de Netflix

De acuerdo a lo que detalla la sinopsis oficial de Netflix sobre la serie argentina subida de tono, Edha centra su historia en: "La vida de una exitosa diseñadora y madre soltera da un vuelco cuando conoce a un hombre misterioso. Una mezcla de venganza, pasión y oscuros secretos se avecina".

La serie apenas tiene 10 capítulos, y fue la primera producción original argentina para Netflix.

edha 2 Su llegada a Netflix, si causó un gran revuelo, aunque decayó con el paso del tiempo.

Reparto de Edha, serie de Netflix

Juana Viale

Andrés Velencoso

Delfina Chaves

Pablo Echarri

Osmar Nuñez

Germán Palacios

Juan Pablo Geretto

Sofía Gala Castiglione

Daniel Pacheco

Daniel Hendler

Flavio Mendoza

Julieta Zylberberg

Dónde ver la serie Edha, según la zona geográfica