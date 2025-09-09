Netflix y la serie argentina de 10 capítulos que arrasa con su historia subida de tono

Netflix mantiene un catálogo de series y películas, donde hay ofertas para todos los gustos. Una serie ha pasado a la historia argentina, con una historia muy subida de tono y compuesta por 10 capítulos, pero también con un detalle, que no pasó inadvertida por los suscriptores de la plataforma: Edha.

El catálogo de series y películas de Netflix no desborda de ofertas argentinas, pero las pocas historias presentes en la plataforma, se convirtieron en éxitos mundiales, con millones de reproducciones. Esta serie no fue de las más exitosas por los números, pero además de su historia subida de tono, la oferta cuenta con un detalle tan destacado, que la llevó a pasar a la historia dentro de los relatos argentos.

edha 1
La serie de Netflix no fue muy bien valorada por los suscriptores.

Estamos frente a una serie que es una mezcla perfecta de drama, suspenso y escenas muy subidas de tono, que a lo largo de 10 capítulos, logró causar un boom en su llegada a Netflix, a pesar de que con el paso del tiempo fue perdiendo fuerza. Hay que saber que, la crítica especializada, destacó cuestiones técnicas como la fotografía, pero el relato sí recibió fuertes críticas, incluso de los suscriptores.

A lo largo de los 10 capítulos que dura la historia, la serie nos lleva a lugares icónicos de Buenos Aires, tales como sitios como Lugano, Puerto Madero y Barrio Norte. Si bien su relato, destacado por el drama y las escenas subidas de tono, resultó atrapante, no convenció lo suficiente a Netflix para hacer una segunda temporada. Esta producción argentina, fue la primera íntegramente realizada para el catálogo de series y películas.

La serie fue incorporada al catálogo de series y películas de Netflix a inicios del 2018, y desde entonces ha pasado a ser una de las ofertas argentas más elegidas de la plataforma.

Embed - EDHA | Tráiler Oficial | Netflix

De qué trata Edha, serie de Netflix

De acuerdo a lo que detalla la sinopsis oficial de Netflix sobre la serie argentina subida de tono, Edha centra su historia en: "La vida de una exitosa diseñadora y madre soltera da un vuelco cuando conoce a un hombre misterioso. Una mezcla de venganza, pasión y oscuros secretos se avecina".

La serie apenas tiene 10 capítulos, y fue la primera producción original argentina para Netflix.

edha 2
Su llegada a Netflix, si causó un gran revuelo, aunque decayó con el paso del tiempo.

Reparto de Edha, serie de Netflix

  • Juana Viale
  • Andrés Velencoso
  • Delfina Chaves
  • Pablo Echarri
  • Osmar Nuñez
  • Germán Palacios
  • Juan Pablo Geretto
  • Sofía Gala Castiglione
  • Daniel Pacheco
  • Daniel Hendler
  • Flavio Mendoza
  • Julieta Zylberberg

Dónde ver la serie Edha, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie Edha se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie Edha se puede ver en Netflix.
  • España: la serie Edha se puede ver en Netflix.

