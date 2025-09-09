ANDOR El equipo ganador de los premios Emmy por la serie ANDOR.

Fajardo también se ha desempeñado como diseñadora de vestuarios en otras series exitosas como Vikingos, Blancanieves, La leyenda del Caballero Verde, Mujercitas, El hombre que inventó la Navidad, etc.

Buenos Aires es la cuidad natal de Paula, pero pasó la mayor parte de su vida viajando por diversas ciudades de Sudamérica. Cuando tenía cinco se vino a vivir con su familia a Mendoza, y aquí aprendió a coser, bordar y tejer.

Paula fue estudiante del CUC de la promoción 2001 y desde el colegio expresaron su alegría ante este reconocimiento internacional: "Tener una argentina en los Emmy Awards es un orgullo enorme y nos gusta mucho celebrar el logro de nuestros egresados con toda la comunidad del CUC".

Ricardo, el padre de Paula Fajardo se refirió a cómo fue su paso por el CUC: "Creemos que lo que sucedía dentro de él fue el mejor caldo de cultivo para concretar sueños, moldear personalidades y potenciar talentos, demostrando una vez más que lo que sucedía ahí solo lo entenderían pocos".

Embed - Andor Season 2 | Designing the Rebellion | Now Streaming on Disney+

Luego de que Paula egresó del CUC, se fue a estudiar diseño de moda a Sao Paulo, Brasil. Su impecable desempeño la llevó a ganar un concurso en Francia, donde pudo viajar para aprender un poco más sobre diseño de vestuario para televisión, cine y teatro.

¿De qué trata la serie ANDOR?

Esta serie de Disney forma parte del universo de STAR WARS, y en la misma se sigue a Cassian Andor cinco años antes de los eventos de la película Rogue One: una historia de Star Wars. Esta producción cuenta con un total de 2 temporadas y está protagonizada por el mexicano Diego Luna.

Además de Diego Luna, la serie también cuenta con las actuaciones de Stellan Skarsgård, Genevieve O'Reilly, Kyle Soller, Adria Arjona, Denise Gough, Fiona Shaw, Faye Marsay, Varada Sethu, Elizabeth Dulau, Ben Mendelsohn y Benjamin Bratt.

¿Desde cuándo se entregan los premios Emmy?

La primera ceremonia de los Emmy tuvo lugar el 25 de enero de 1949, en el Hollywood Athletic Club, y es importante destacar que se celebran diversas ceremonias anuales de los premios Emmy, cada una con sus propias reglas y categorías de premios.