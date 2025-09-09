Esta película romántica te hará creer que cualquier amor es posible

HBO Max: de qué se trata la película El diario de Noa

A Allie Hamilton (Rachel McAdams) una chica que proviene de familia adinerada, le importa muy poco que el chico que conoce en Seabrook, durante las vacaciones de verano, se gane la vida de forma humilde como empleado de una fábrica de madera.

eldiariodenoa Rayan Gosling y Rachel McAdams. Protagonizan la gran película romántica, El diario de Noa.

El amor que siente por él desde el primer momento de conocerse va más allá de los prejuicios económicos y sociales que tantas veces quitan el sueño a los de su clase. Lo mejor de todo es que Noa (Ryan Gosling), que así se llama el chico elegido, siente la misma atracción y amor por ella.

No obstante, y a pesar de la pureza de sus sentimientos, la relación entre Noah y Allie parece estar destinada al fracaso. Primero serán los padres de la chica los que se opongan firmemente a este noviazgo y tomen la resolución de llevarse a Allie del pueblo; más tarde será un conflicto bélico el que mantenga a la pareja separada y por último, ambos tendrán que enfrentarse a la terrible enfermedad del olvido para que la historia no desaparezca de su recuerdo.

HBO Max: reparto de la película El diario de Noa

Rayan Gosling

Rachel McAdams

Gena Rowlands

James Garner

Sam Shepard

Joan Allen

James Marsden

Trailer de la película El diario de Noa