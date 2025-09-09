Inicio Series y películas HBO Max
Esta película romántica te hará creer que cualquier amor es posible

HBO Max ostenta uno de los mejores y más completos catálogos de series y películas, entre las que se encuentra una romántica cinta que te hará creer en el amor sin barreras

Pablo González
Pablo González
Rachel McAdams. La actriz norteamericana sobresale en la película, El diario de Noa. 

HBO Max detenta uno de los mejores y más variados catálogos de series y películas, entre las que se encuentra una de las cintas más románticas de los últimos tiempos, estamos hablando de El diario de Noa.

Rayan Gosling y Rachel McAdams. Ambos tienen una gran actuación en la película, El diario de Noa.

Dos jóvenes que mantuvieron un romance durante la Segunda Guerra Mundial y que, por diversas circunstancias, se tuvieron que separar, se reencuentran. Ella está enferma y él le lee su diario, donde narra su historia de amor.

En una residencia de ancianos, un hombre (James Garner) lee a una mujer (Gena Rowlands) una historia de amor escrita en su viejo cuaderno de notas. Es la historia de Noah Calhoun (Ryan Gosling) y Allie Hamilton (Rachel McAdams), dos jóvenes adolescentes de Carolina del Norte que, a pesar de vivir en dos ambientes sociales muy diferentes, se enamoraron profundamente y pasaron juntos un verano inolvidable, antes de ser separados, primero por sus padres, y más tarde por la guerra.

HBO Max: de qué se trata la película El diario de Noa

A Allie Hamilton (Rachel McAdams) una chica que proviene de familia adinerada, le importa muy poco que el chico que conoce en Seabrook, durante las vacaciones de verano, se gane la vida de forma humilde como empleado de una fábrica de madera.

Rayan Gosling y Rachel McAdams. Protagonizan la gran película romántica, El diario de Noa.

El amor que siente por él desde el primer momento de conocerse va más allá de los prejuicios económicos y sociales que tantas veces quitan el sueño a los de su clase. Lo mejor de todo es que Noa (Ryan Gosling), que así se llama el chico elegido, siente la misma atracción y amor por ella.

No obstante, y a pesar de la pureza de sus sentimientos, la relación entre Noah y Allie parece estar destinada al fracaso. Primero serán los padres de la chica los que se opongan firmemente a este noviazgo y tomen la resolución de llevarse a Allie del pueblo; más tarde será un conflicto bélico el que mantenga a la pareja separada y por último, ambos tendrán que enfrentarse a la terrible enfermedad del olvido para que la historia no desaparezca de su recuerdo.

HBO Max: reparto de la película El diario de Noa

  • Rayan Gosling
  • Rachel McAdams
  • Gena Rowlands
  • James Garner
  • Sam Shepard
  • Joan Allen
  • James Marsden

Trailer de la película El diario de Noa

Embed - El diario de Noa (2004) Trailer español HD

